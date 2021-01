Limeko: Chcemy pozostać największym producentem drobiu ekologicznego w Polsce

Prezes Indykpolu o "czeskich półkach": To czysty trumpizm

Właściciel Limeko nie ukrywa, że wyniki sprzedażowe firmy są bardzo zadowalające.

- Pewne kanały sprzedaży rosną szybciej, inne wolniej. Chcielibyśmy sprostać zwłaszcza zapotrzebowaniu ze strony sektora przetwórstwa mięsnego jako wiodący dostawca mięsa z drobiu ekologicznego w Polsce. Klienci coraz częściej poszukują wyrobów mięsnych w jakości BIO, niezawierających zbędnych dodatków, które wpływają rujnująco na nasze zdrowie. Sami jesteśmy producentem ekologicznych wędlin drobiowych, ale jest to nasza działalność dodatkowa, bardziej promująca produkty w jakości BIO niż będąca istotna ze względu na wartość sprzedaży. Chcielibyśmy zachęcić producentów do większej odwagi. Klienci naprawdę czekają na tego typu produkty. Nie tylko smaczne ale też zdrowe - dodaje.

Rzemiński przyznaje że sprzedaż detaliczna mięsa w sklepach ekologicznych rośnie bardzo stabilnie od lat.

- Od kilku lat obserwujemy również zainteresowanie dużych sieci handlowych, które do tej pory wstrzymywały się z decyzją o wprowadzeniu tego typu produktów do sprzedaży. Myślę , że to się zmieni w najbliższym czasie - wskazuje.

Co czeka Limeko w 2021 roku?

- Przed nami kilka znaczących inwestycji, które musimy zakończyć, a które pozwolą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku. Nie jest to łatwe, gdyż jesteśmy pozbawieni tak znaczącej pomocy ze strony państwa czy UE jaką sektor drobiarski miał kilka lat temu. W zakresie dotacji czy środków pomocowych znacząco ułatwiających inwestycje panuje w tej chwili pustka, ale nie zamierzamy się tym zrażać. Planujemy znacząco zwiększyć poziom produkcji tak, by przez kolejne lata pozostać największym producentem drobiu ekologicznego w Polsce. Wierzymy w nasz projekt. Nasi klienci, z którymi współpracujemy od samego początku wiedzą, że mogą na nas polegać, a my postaramy sią nie zawieść powierzonego nam zaufania - podsumował.