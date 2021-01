Limeko: Rynek drobiu ekologicznego w Polsce rozwija się stabilnie

Drobiarstwo w 2020. Skoro było tak źle to dlaczego było tak dobrze?

Tomasz Rzemiński przyznaje, że rok 2020 był dla firmy bardzo dobry.

- Patrzymy z nadzieją w przyszłość. Mięso ekologiczne w chwili obecnej trafia w większości do sprzedaży bezpośredniej i zakładów przetwórczych. W związku z tym kryzys najbardziej dotkniętych branż jak np. HoReCa nas nie dopadł - dodał.

Nasz rozmówca przyznaje, że także ptasia grypa w znikomym stopniu dotknęła producenta z Limanowej.

- Jeśli chodzi o ptasią grypę to mieliśmy po prostu szczęście. Stałe zagrożenie związane z tą chorobą jest uciążliwe dla nas tak samo, jak dla wszystkich producentów drobiu. Cena drobiu ekologicznego jest stabilna. Byliśmy w stanie kompensować stale rosnące ceny produkcji dzięki temu, że nasz poziom sprzedaży, wydajność i organizacja pracy też są na coraz wyższym poziomie - przyznaje.

Rzemiński wskazuje, że rynek drobiu ekologicznego w Polsce cechuje wciąż spokojny ale stabilny wzrost.

- Pozwala nam to rozwijać się w sposób zrównoważony i stabilny. Cały czas jesteśmy producentem na rynku bardzo niszowym, ale perspektywicznym i mamy nadzieję, że nasz czas niedługo nadejdzie - dodał.

Właściciel Limeko przyznaje, że sytuacja dla samych hodowców drobiu ekologicznego przez ostatnie lata znacząco się nie zmieniła.

- Problemy pozostają te same. Problemy z surowcami do produkcji, brak dostępnej na rynku wiedzy i kompetencji, do których trzeba dochodzić samemu. Słabe kanały dystrybucji i brak stałych środków na promocję produktów ekologicznych - podsumowuje.