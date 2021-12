Łódzkie: Właściciel zakładu drobiarskiego zginął w strzelaninie

Policjanci pod nadzorem prokuratury oraz biegli odtwarzają przebieg wydarzeń w domu w miejscowości Wola Cyrusowa koło Brzezin. W wyniku rany postrzałowej śmierć poniósł 49-letni mężczyzna, właściciel zakładu drobiarskiego.

Do tragedii w willi na terenie Woli Cyrusowej doszło 7 grudnia. fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Łódzkie: Właściciel zakładu mięsnego zginął w strzelaninie

"Cały czas pracujemy nad odtworzeniem przebiegu zdarzenia. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski. Na miejscu pracują: prokurator, policjanci i biegli - trwają oględziny i zabezpieczane są ślady" - przekazał we wtorek po południu rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Do tragedii doszło we wtorek rano w jednym z domów we wsi Wola Cyrusowa w powiecie brzezińskim.

"Wstępne ustalenia wskazują, że w jednym z domów doszło do zdarzenia, podczas którego użyta została broń palna. W następstwie rany postrzałowej śmierć poniósł 49-letni mężczyzna. Kobieta z raną postrzałową i ranami kłutymi nóg trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny" - przekazał rzecznik.

Strzelanina pod Brzezinami. Co stało się w Woli Cyrusowej?

47-letnia kobieta, będąca żoną ofiary, została zatrzymana do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Brzezinach. Dozorują ją funkcjonariusze policji. "Nie zapadły jeszcze decyzje co do ewentualnych zarzutów. Na obecnym etapie przekazanie bliższych informacji nie jest możliwe" - zaznaczył prok. Kopania.

Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Joanna Kącka poinformowała, że miejscowi funkcjonariusze podjęli interwencję w domu po zgłoszeniu otrzymanym ok. godz. 9.30. Policję zawiadomił syn, który miał zastać zakrwawionych rodziców po powrocie do domu.

"Jak wynika z bardzo wstępnych ustaleń, doszło do kłótni między mieszkającym w domu małżeństwem" - powiedziała.

"Super Express" poinformował, że chodzi o rodzinę państwa P., właścicieli znanego w regionie zakładu drobiarskiego. Małżeństwo mieszkało w ogrodzonym wysokim murem pałacu z czterema strzelistymi wieżyczkami.