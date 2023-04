Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP przypomniał, że przed Wielkanocą SRW RP wraz z 15 innymi organizacjami branży mięsnej, producentów owoców i warzyw, mleka i zbóż zwróciło się z apelem do konsumentów, żeby wybierali produkty polskie.

- Wprowadzenie znaku Produkt Polski jest jednym z największych sukcesów ostatnich lat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziś jest on najbardziej znany w kraju i cieszy się uznaniem. Natomiast chcemy zwrócić uwagę, że jest to trudny czas nie tylko ze względu na ceny i inflację. Producentów rolnych i przetwórców dotyka kumulacja wzrostu kosztów opakowań, pracy, energii, gazu czy surowców. To wszystko wpłynęło na spadek dochodowości zakładów mięsnych i obniżenie marż - dodaje.

Parzybut nie ukrywa - zakłady mięsne walczą dziś o przetrwanie i to, by utrzymać się na rynku.

- Gigantyczna presja cenowa ze strony sieci handlowych powoduje to, że nie możemy przerzucić nawet części kosztów na produkt, ponieważ mamy do czynienia z rażąco zaniżonymi cenami. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się z byłym już ministrem Henrykiem Kowalczykiem, któremu przedstawiliśmy przykład schabu sprzedawanego w jednej z sieci w cenie 11,86 zł/kg, podczas gdy w tym samym czasie zakłady kupowały w hurcie schab po 19 zł/kg. Jak możemy z tym konkurować? Nie mamy szans - wskazuje.

W ocenie szefa SRW RP wyjściem z tej sytuacji jest wpływanie przez branżę na wzrost patriotyzmu konsumenckiego

Jak wyglądają dziś rozmowy z dużymi sieciami zakładów mięsnych zrzeszonych w SRW RP? Prezes stowarzyszenia przyznaje, że jest otwarty na rozmowy i nie działa w pojedynkę.

- Współpracujemy z "Polskim Mięsem" i UPEMI starając się znaleźć rozwiązanie. Zakłady bezpośrednio same rozmawiają z sieciami a do nas docierają informacje, że presja cenowa jest ogromna i w niewielkim stopniu możemy wpłynąć na to żeby sklepy podniosły ceny. Mięso jest produktem, który przyciąga klientów do sklepów - dodał.