Łosoś na bogato. Suempol otwiera pierwszy sklep w Krakowie (zdjęcia)

Suempol otworzył pierwszy sklep firmowy w Krakowie. To trzecia firmowa placówka spółki znanej z produkcji łososia. Obiekt w historycznym centrum Krakowa ma wyróżniać design nietypowy dla sklepu rybnego.

Autor: AT

Data: 21-03-2022, 17:00

Suempol otwiera pierwszy sklep rybny w Krakowie. fot. mat. pras.

Suempol otwiera pierwszy sklep w Krakowie

Elementy wyposażenia w marynistycznym klimacie, dobór dominujących kolorów – różu w odcieniu łososiowym i granatu, symbolizującego morską toń, w takiej samej konwencji utrzymany główny element meblowy – opływowa w formie lada kasowa, podkreślona białą taflą blatu i stwarzająca wrażenie kry lodowej - tak przedstawiają się główne cechy wystroju nowo powstałego w centrum Krakowa sklepu rybnego Suempol. Zarówno projekt, jak i jego realizacja są autorstwa LSD.Studio, specjalizującego się w tworzeniu wnętrz obiektów handlowych, gastronomicznych czy biurowych.

- Postawiliśmy sobie ambitnie zadanie: stworzenie wnętrza, nie tylko eksponującego i podkreślającego towar, ale atrakcyjnego dla potencjalnego przechodnia czy turysty, które niebanalnym dizajnem przyciągnie od wejścia także osoby spoza potencjalnej grupy klientów, szukających zarówno doznań smakowych, jak i tych wizualnych – mówi Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i dyrektor kreatywna LSD.Studio.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Suempol w Krakowie

Dominujący we wnętrzu, opływowy kształt lady został powtórzony w posadzce i ma swoją kontynuację w korytarzu prowadzącym na zaplecze. Za pomocą tego optycznego zabiegu, klient jest zaproszony do eksploracji także tej z pozoru mało atrakcyjnej części lokalu. Korytarz stanowi tu swego rodzaju galerię: w złotych ramach, nawiązujących do arkad jakie kojarzą się z pobliskimi Sukiennicami, wyeksponowano stylowe grafiki opisujące historię i główne kierunki rozwoju marki Suempol. Wszystko to na ścianie z ręcznie malowaną grafiką autorstwa zaprzyjaźnionych krakowskich artystów, przedstawiającą sceny rybołówstwa.

- Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że przy niewielkiej powierzchni lokalu, musimy jak najlepiej zagospodarować każdy jej/jego fragment. Dlatego też wykorzystaliśmy nie tylko powierzchnię ścian i posadzki, ale także sufitu. Nad centralną strefą sali sprzedaży wykonaliśmy instalację w formie ławicy łososia (co oczywiste!), poruszającej się lekko podczas ruchu powietrza wywołanego choćby otwarciem drzwi wejściowych. Wydawać by się mogło, że taki element może być zbyt dosłowny, a wręcz infantylny w tak wysublimowanym wnętrzu, jednak zastosowanie wysokiej jakości materiałów i odpowiedniej kolorystyki nadaje mu lekki a jednocześnie ekskluzywny charakter – opisuje Agnieszka Gawron.

Suempol, czyli sklep rybny na bogato

Jak tłumaczy, podobna zasada dotyczy pozostałych elementów wykończeniowych sklepu. Zespół projektowy przyznaje, że kierował się zasadą „diabeł tkwi w szczegółach”, w związku z którą przy tego typu realizacjach - warto inwestować w najwyższej jakości materiały. LSD.Studio wskazuje też, że dzięki otwartości inwestora, mógł sobie pozwolić na użycie wysokiej jakości materiałów i wykończeń. Miało to niewątpliwie wpływ na budżet całej inwestycji, ale dodało całej realizacji uroku i podkreśliło wysoką jakość oferowanych produktów.

- Już na samym początku znaleźliśmy porozumienie z przedstawicielami marki Suempol, którzy twierdzą, że ich firma w swej historii wiele już razy pokazała, że drogą do sukcesu są oryginalne i konsekwentne wybory i decyzje – ujawnia Aleksandra Gałęza odpowiedzialna za wdrożenie projektu.

Suempol chce zmniejszyć dystans do konsumenta

- Zdecydowaliśmy się więc na przybliżenie tej marki również polskiemu klientowi. Choć nasz łosoś jest znany i doceniany w Polsce od samego początku istnienia firmy, to postanowiliśmy jeszcze bardziej zmniejszyć dystans do konsumenta – informuje Paweł Piech, specjalista ds. marketingu i PR reprezentujący markę Suempol, która znana jest także z obecności na rynkach zagranicznych choćby w Niemczech czy Francji. Dodaje, że w efekcie rozpoczęto prace nad konceptem sklepów firmowych.

- Jest to unikalny na skalę krajową pomysł w naszej łososiowej branży. Wpierw, dwa lata temu, powstał sklep przy siedzibie Suempol - w Bielsku Podlaskim. W końcówce 2021 roku otworzyliśmy swe podwoje także w Białymstoku. Następnym krokiem musiało stać się wyjście ze sklepami firmowymi poza teren naszego rodzimego Podlasia. Naturalnym wydało się zlokalizowanie go w Krakowie: mieście pełnym ludzi kochających łososia oraz bliskim nam przez różnego rodzaju współprace: między innymi z Krakowskim Biurem Festiwalowym – mówi pan Paweł.

Gdzie znajduje się sklep rybny Suempol w Krakowie?

Udało nam się osiągnąć efekt wnętrza ekskluzywnego, ale jednocześnie lekkiego, nieprzytłaczającego. Zależało nam także, na zerwaniu z powszechnym skojarzeniem ze sklepem rybnym z czasów PRLu, w klimacie z filmów Barei – dla części z nas pewnie sentymentalnym, jednak niekoniecznie pod względem dizajnu – podsumowuje Agnieszka Gawron.

Krakowski sklep firmowy firmy Suempol znajduje się przy ulicy Karmelickiej 7 w historycznym, turystycznym centrum małopolskiej stolicy i codziennie zaprasza po świeże wyroby z łososia.

Wspólnie liczymy na to, że sukces lokalu w tej lokalizacji pozwoli nam kontynuować współpracę z marką Suempol, która doprowadzi do kolejnych tego typu realizacji.