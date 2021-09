Lubelskie: ASF u dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim zawiadomił o stwierdzeniu ogniska ASF u dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym w miejscowości Przytyki.

Autor: PAP

Data: 24-09-2021, 14:08

Opole Lubelskie: ASF u dzika zabitego w wypadku; fot. unsplash.com

Jak poinformował w piątek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim Mariusz Zalewski, dzik, który został zabity w wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej 747 w Przytykach gminie Chodel, był ogniskiem ASF.

Ognisko ASF jest u dzika

"Na szczęście to stwierdzone ognisko ASF jest u dzika, a nie w gospodarstwie trzody chlewnej. Dla hodowców na ten moment nie zmienia się nic" - powiedział Zalewski.

Dodał, że powiat Opole Lubelskie w strefie różowej jest od dawna, także tu się nic nie zmienia, "to co hodowcy mieli stosować, nadal stosują i w dalszym ciągu te same warunki obowiązują. Cały czas najważniejsza jest prewencja".

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomniał hodowcom o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

ASF - zasady bioasekuracji

"Począwszy od mat i środków dezynfekcyjnych, mycia rąk, zwracania uwagi dezynfekcję kół w pojazdach wjeżdżających na teren gospodarstwa - to są podstawy zasad bioasekuracji" - dodał Zalewski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w strefach czerwonej, różowej, niebieskiej obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.