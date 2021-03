Lubuskie: 150 ton to tegoroczny limit zbioru ślimaka winniczka

Wnioski o zezwolenie na zbiór, skup i przetwarzanie winniczka należy składać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - poinformowała Joanna Markow z RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z prawem ślimaki będzie można zbierać w całym regionie, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody. Są też wyznaczone limity ich zbioru dla wybranych gmin. Na przykład w gminach Skwierzyna, Kargowa, Zbąszynek, Babimost i Bogdaniec limit to po 10 ton, a w gminach Dobiegniew, Stare Kurowo, Międzyrzecz, Sulechów i Bobrowice wynosi do pięciu ton.

Nie można zbierać ślimaków, których muszla ma mniej niż 30 mm średnicy. Mniejsze osobniki muszą zostać wypuszczone na wolność w miejscach gwarantujących im przetrwanie - przypomniała Markow.

W Lubuskiem od kilku lat spada masa pozyskiwanych ślimaków. W 2020 r. zebrano 3,75 tony, a jeszcze pięć lat temu (2016 r.) w regionie pozyskano ponad 65 ton winniczka.

Większość "lubuskich" winniczków trafia na eksport, do krajów Europy Zachodniej. Najlepsze miejsca do zbierania tych ślimaków to: wilgotne lasy liściaste i mieszane, większe ogrody, parki, winnice, brzegi zbiorników wodnych, zarośla, przydroża i rumowiska.

Winniczek (Helix pomatia) żyje około pięciu lat, osiągając dojrzałość płciową w wieku trzech lat. Jeden ślimak składa blisko 60 jaj. Młode przychodzą na świat w maju.