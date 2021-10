Łukosz wprowadza nową linię Premium Flexi Food

PMiW Łukosz wprowadzają na rynek nową linię Premium Flexi Food. - To nowa kategoria wędlin dla osób, które szukają alternatyw dla tradycyjnych produktów mięsnych - mówi nam Karolina Widera, dyrektor ds. sprzedaży i eksportu w firmie PMiW Łukosz.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 26-10-2021, 08:42

Karolina Widera, dyrektor ds. sprzedaży i eksportu w firmie PMiW Łukosz. fot. mat. pras.

Czym jest linia Premium Flexi Food i do jakich konsumentów jest skierowana?

Jakie cele w związku z nową linią zakłada PMiW Łukosz?

W co firma Łukosz inwestowała w ostatnim czasie?

Łukosz wprowadza produkty dla fleksitarian

Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Karolina Widera, dyrektor ds. sprzedaży i eksportu w firmie PMiW Łukosz, pomysł na linię Premium Flexi Food zrodził się z zdywersyfikowania struktur sprzedażowych firmy oraz obserwacji trendów konsumenckich.

- Nie chcieliśmy podrabiać konkurencji, ale zrobić coś nowego na rynku. Jesteśmy firmą mięsną, w związku z czym naszym kierunkiem rozwoju nie są produkty w stu procentach roślinne. Założeniem linii było przedstawienie produktów łączących białko zwierzęce oraz roślinne. Naszą grupą docelową są konsumenci, którzy chcą “przejść na roślinną stronę”, ale nie są w stanie albo nie chcą zupełnie rezygnować z mięsa - dodaje.

Premium Flexi Food PMiW Łukosz to łącznie sześć produktów z kilku kategorii: dania gotowe, (burger z indyka z soczewicą, biryani kotlet orientalny z indyka, wędliny kanapkowe (pasztet z indyka z soczewicą oraz terrina kremowy pasztet z indyka oraz dwa produkty śniadaniowe: kiełbaski z ciecierzycą i parówki z ciecierzycą.

- Każdy z tych produktów łączy w sobie zalety wysokojakościowego mięsa z indyka oraz białka roślinnego w postaci soczewicy lub ciecierzycy. Zależało nam na tym, aby składy były jak najczystsze, bez wzmacniaczy, fosforanów czy konserwantów, a produkty miały nowoczesne opakowanie, które wyróżni się na półce, a jednocześnie będzie w pewnym stopniu nadawało się do recyklingu. - dodaje Widera.

Premium Flexi Food, czyli nowa kategoria wędlin

Dyrektor ds. sprzedaży i eksportu w PMiW Łukosz wskazuje, że proces przygotowywania nowej linii produktowej trwał kilka miesięcy.

- Nad produktami pracował wieloosobowy zespół złożony z najlepszych pracowników kilku działów naszej firmy, m.in. handlu, technologii, zakupów, produkcji, marketingu a, także konsultantów z zewnętrznych firm. Kosztowało nas to dużo pracy i bardzo wierzymy w sukces rynkowy całej linii - mówi.

Premiera Premium Flexi Food nastąpiła 25 października w sieci Lidl. Trzy produkty z linii (burger z indyka z soczewicą, parówki z indyka z ciecierzycą oraz pasztet z indyka z soczewicą) będą dostępne w sklepach sieci w całej Polsce.

- Mamy pozytywny odzew od kupców z sieci handlowych. W tym segmencie nie mamy konkurencji. Jako jedyna firma na rynku dysponujemy produktem, który łączy mięso z indyka z warzywami. Idea całego brandu opiera się na rosnącej popularności diety fleksitariańskiej. Coraz więcej konsumentów ogranicza spożywanie mięsa, ale nie eliminuje go całkowicie z diety. Wiele osób skarżyło się także, że dostępne na rynku zamienniki są niezbyt smaczne i zbyt delikatne w smaku w porównaniu z mięsem. Dlatego stosując modne i zdrowe przyprawy typu kurkuma opracowaliśmy produkt, którego walory smakowe będą wyróżniały go na plus - dodała.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że linia Premium Flexi Food nie jest przeznaczona dla roślinnych półek w marketach.

- Nie konkurujemy z produktami skierowanymi typowo dla wegetarian i wegan. Osoby, które po nie sięgają, nie są zainteresowane produktami mięsnymi. My odnajdujemy się w tzw. półce wędliniarskiej flexi. To nowa kategoria wędlin dla grupy osób, która szuka alternatyw dla tradycyjnych produktów. Znajduje miejsce pomiędzy półką wegetariańska, wegańską, a półką wędliniarską.

W co inwestuje PMiW Łukosz?

Polskie Mięso i Wędliny Łukosz zainwestowały w przygotowanie nowej linii także pod względem produkcyjnym.

- Częściowo opieramy się już na istniejącej infrastrukturze, ale poczyniliśmy także inwestycje w dopracowanie technologii oraz usprawnienie procesów produkcyjnych. W ostatnich latach rozbudowaliśmy ubojnię indyka w Ostródzie, zainwestowaliśmy także w dwa nasze zakłady przetwórcze w Czerwionce-Leszczynach i Chybiu zwiększając ich moce wytwórcze oraz poszerzając park maszynowy. Zbudowaliśmy także centrum logistyczne - mówi.

Karolina Widera nie ukrywa, że nowa linia Premium Flexi Food ma dla firmy Łukosz strategiczne znaczenie.

- Dzięki inwestycjom, które poczyniliśmy podczas pandemii, możemy sprostać popytowi i wymaganiom klientów. Także w eksporcie obserwujemy znaczący wzrost zamówień na mięso i przetwory z Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodniej Europy. Obecnie główny cel dla nas to wykreowanie pozytywnego wizerunku naszej marki w sieciach handlowych w Polsce. Mamy także brand premium “Strefa Indyka”, który jest już rozpoznawalny na rynku tradycyjnym, a także linię “Apetyt na indyka”. Chcemy rozwijać przetwórstwo, a linia Premium Flexi Food ma zobrazować, jak nowoczesną, innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się firmą jesteśmy. Dzięki niej chcemy zwiększyć udziały sprzedaży w sieciach handlowych w Polsce - podsumowuje.