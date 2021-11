Madej Wróbel: Branża mięsa nie jest rozpieszczana przez rynek

- Branża mięsa nie jest przez rynek rozpieszczana. Mam nawet wrażenie, że stała się workiem bokserskim i kto może to w ten worek uderza. Nie jesteśmy w dobrym trendzie, mięso jest passe i przestaje być eleganckie jego spożywanie, szczególnie na zewnątrz, poza domem - mówił podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny, Madej Wróbel Sp. z o.o.

Autor: PP

Data: 08-11-2021, 17:03

Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny, Madej Wróbel Sp. z o.o. na FRSiH 2021

Zdaniem Tomasza Brandta, ciosy, które dostaje branża mięsna to - częste skoki cen surowców, rosnący na sile trend wegański i wegetariański oraz opinie naukowców, którzy twierdzą, że chów zwierząt jest największym generatorem emisji CO2.

Mięso w sklepach jest za tanie

Niestety w dzisiejszych czasach może tak się stać, że cena surowca będzie miała nieduży wpływ na cenę produktów – głównie ze względu na znaczny wzrost kosztów pracy, transportu i innych. Bardzo trudno zarządzać ceną, a mięso w sklepach jest zdecydowanie za tanie - mówił.

Produkcja mięsa a ekologia

Wegetarianizm i weganim oraz ciągłe lobbowanie o mięsie to częste zjawisko. - Wypada popierać ten trend, ale nikt nie wie dokąd ten pociąg zmierza. Fleksitarianizm jest logiczny i dużo osób go popiera. Pod wielkim znakiem zapytania stawiam jakość wielu produktów wegetariańskich – warto to sprawdzać na etykietach. Madej Wróbel nie widzi się w tym trendzie – chcemy pozycjonować się jako producent dobrej jakości wędlin z tradycjami.

Hodowla zwierząt jest generatorem emisji gazów cieplarnianych. Są ważniejsze trendy, które mogą wpłynąć na tę sytuację, jak np. less waste – kupujmy tyle ile zjemy, a nie tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć.