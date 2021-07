Madej Wróbel: Eksport daje dużą stabilizację

- Chcemy mocno rozwijać i inwestować w eksport, ponieważ daje on dużą stabilizację - mówi nam Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny Zakładów Mięsnych Madej Wróbel.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 30-07-2021, 15:03

Madej Wróbel chce rozwijać kanał eksportowy. fot. mat. pras. (kolaż ps.pl)

Madej Wróbel zanotował 10-proc. wzrost eksportu w 2020 roku.

Firma przyznaje, że dobre wyniki sprzedaży zagranicznej pozwoliły zrealizować inwestycje w infrastrukturę produkcyjną.

Madej Wróbel opracował także kampanię marketingową podkreślającą śląskie korzenie marki.

Madej Wróbel stawia na eksport

Madej Wróbel chce rozwijać eksport, który w 2020 r. przyniósł spółce dobre wyniki finansowe.

- W 2020 r. zanotowaliśmy 10-proc. wzrost sprzedaży eksportowej. Pandemia uniemożliwiła nam bezpośrednie kontakt dlatego skoncentrowaliśmy się na partnerach, z którymi pracowaliśmy od lat i to z nimi, poprzez rozwój paru projektów, wygenerowaliśmy wspomniany wzrost. Chcemy mocno rozwijać i inwestować w eksport, ponieważ daje on dużą stabilizację. W 2020 r. to właśnie eksport w dużym stopniu pomógł nam wygenerować wyniki, które pozwoliły zrealizować inwestycje m.in. w zakład w Rudzie Śląskiej - dodaje Tomasz Brandt.

Na dziś główne kierunki eksportowe dla Grupy Dworakowski to Niemcy i Wielka Brytania, ale nasi rozmówcy z zainteresowaniem patrzą na rynki mniejsze i położone bliżej Polski.

- Kilka takich rynków mamy już dobrze rozpoznanychi czekamy właściwie już tylko na prawdziwe otwarcie granic i możliwość spotkania face to face, co pozwoli nam dalej się rozwijać - podsumowuje Brandt.

Madej Wróbel, czyli śląska ze Śląska

Ekspansję marki Madej Wróbel wspiera kampania marketingowa, której ambasadorem został Adam Borowicz, związany ze Śląskiem kulinarny vloger i podróżnik.

- Postawiliśmy na śląskość i hasło “Madej Wróbel – to jest Ślōnsk!”. To nie jest kreacja marketingowa. Opowiadamy prawdziwą historię firmy, podpinając to pod charakter ślązaków – „pierońskich gizdów” - pewnych siebie i przebojowych, ale sympatycznych ludzi, którzy lubią dobrze zjeść - mówi Brandt.

Choć akcja billboardowa z racji specyficznego języka realizowana jest tylko na Śląsku, Madej Wróbel ma ambicje bycia marką rozpoznawalną w całej Polsce.

- Madej Wróbel był postrzegany jako producent specjalizujący się w wysokiej jakości kiełbasach o ugruntowanej pozycji . Gdy nasza aktywność marketingowa wyhamowała, straciliśmy wypracowane udziały w rynku. Dziś chcemy wrócić do korzeni. Zgodnie z naszą nową strategią wychodzimy ze Śląskiem na cały kraj. Chcemy być śląską, nowoczesną firmą i tak się pozycjonować - dodaje.