Madej Wróbel inwestuje w zakład w Rudzie Śląskiej

- Inwestycje w Grupie Dworakowski koncentrują się wokół przebudowy zakładu Madej Wróbel w Rudzie Śląskiej - mówi nam Igor Fortuna, dyrektor zarządzający Zakładów Mięsnych Madej Wróbel.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 05-07-2021, 14:34

Igor Fortuna, dyrektor zarządzający Zakładów Mięsnych Madej Wróbel. fot. mat. pras.

Madej Wróbel inwestuje, by nadążyć za rynkiem.

Kluczowy dla spółki jest zakład w Rudzie Śląskiej.

W 2021 r. Madej Wróbel zmaga się z wzrostem kosztów i cen surowców.

Madej Wróbel wraca na mięsny ring. O firmie Madej Wróbel będzie w tym roku głośno - zapowiada spółka z Grupy Dworakowski. O nowej strategii i inwestycjach za 20 mln zł rozmawialiśmy z zarządzającymi spółką Igorem Fortuną i Tomaszem Brandtem.

Grupa Dworakowski z nową strategią

Igor Fortuna wskazuje, że Grupa Dworakowski, podobnie jak cały przemysł mięsny, jest po przejściach.

- Rok 2019 był bardzo trudny dla branży, dlatego w 2020 r. jako grupa skoncentrowaliśmy się na tym, żeby odbudować naszą pozycję i umocnić fundamenty. 2020 poświęciliśmy na zbudowanie strategii i rozpoczęcie zaplanowanych inwestycji. Przełom roku to realizacja inwestycji o wartości 20 mln zł. Rozwijamy park maszynowy i technologie, żeby nadążać za rynkiem. To nie jest jeszcze dobry moment, żeby myśleć o kolejnych przejęciach, ale nie wykluczam, że po umocnieniu pozycji przyjdzie na to czas. - mówi Igor Fortuna.

Madej Wróbel powiększa zakład w Rudzie Śląskiej

Inwestycje w Grupie Dworakowski koncentrują się wokół przebudowy zakładu Madej Wróbel w Rudzie Śląskiej.

- Powiększamy jego powierzchnię, żeby realizować większe wolumeny i nadążać za rynkiem, także pod względem technologicznym - dodaje Fortuna.

Wiceprezes wskazuje, że branża mięsna musi się mierzyć z trudną sytuacją na rynkach surowcowych, zarówno jeśli chodzi o trzodę chlewną, jak i opakowania.

Jak być konkurencyjnym w branży mięsnej?

- Sytuacja zaczyna się kształtować coraz mniej korzystnie. O ile 2020 r. i pierwszy kwartał 2021 r. były w miarę stabilne bez dramatycznych wzrostów, o tyle w drugim kwartale obecnego roku zaczynają pojawiać się skokowe zmiany, które utrudniają prowadzenie stabilnego biznesu. Perspektywy i zapowiedzi są mało obiecujące i na to musimy reagować. To także duże wahania cen takich surowców jak papier czy folie. Trzeba więc pracować nad efektywnością działalności a aby sprostać wymaganiom naszych odbiorców. Dzisiaj optymalny proces produkcji jest podstawą, aby być konkurencyjnym na tym rynku - podsumował.