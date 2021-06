Madej Wróbel: Nie interesuje nas pogoń za ilością sklepów

- Nie interesuje nas pogoń za ilością sklepów, które dobrze wyglądają w pozycjonowaniu marki, ale nie mają zaplecza biznesowego - mówi nam Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 11-06-2021, 16:08

Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel wskazuje, że firma zamierza rozwijać sieć sklepów mięsnych tylko gdy będzie to biznesowo uzasadnione. fot. mat. pras.

Zakłady Mięsne Madej Wróbel posiadają sieć 70 sklepów firmowych, zlokalizowanych w większości na Śląsku i w Małopolsce.

Dla firmy priorytetem są obecnie kanał nowoczesny, eksport i HoReCa.

Dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel ocenił także wpływ pandemii na trendy na rynku wędlin.

Zakłady Mięsne Madej Wróbel posiadają sieć 70 sklepów firmowych, zlokalizowanych w większości na Śląsku i w Małopolsce.

Madej Wróbel - sklepy mięsne projektem wizerunkowym

Jak wskazuje Tomasz Brandt, sklepy firmowe to dla spółki obecnie bardziej projekt wizerunkowy niż typowo biznesowy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Czy interesuje nas dalszy rozwój sklepów? Tak, ale tylko wtedy, gdy będzie to biznesowo uzasadnione. Nie interesuje nas pogoń za ilością sklepów, które dobrze wyglądają w pozycjonowaniu marki, ale nie mają zaplecza biznesowego - mówi Brandt.

Madej Wróbel nie zapomina także o gastronomii.

- W 2020 r. obszar ten nie miał dużego wpływu na naszą sprzedaż, ale dziś, po ogłoszeniu informacji o rozmrażaniu Horeki widzimy zwiększenie popytu i dużą aktywność. To kanał, w którym będziemy chcieli mocniej zaistnieć i liczymy, że komunikacja marki nam w tym pomoże - dodaje Brandt.

Madej Wróbel - Co zmieniła pandemia na rynku wędlin?

Tomasz Brandt zwraca uwagę, że przez 1,5 roku pandemii rynek wędlin charakteryzował się dużymi wahaniami.

- Badania pokazują, że ludzie rzadziej chodzili do sklepu, ale kupowali więcej. Potrzebujemy jeszcze chwili, aby zobaczyć do jakiego poziomu wrócimy. Wzrost sprzedaży produktów konfekcjonowanych na pewno będzie w jakimś stopniu trwały. Z drugiej strony wiemy, że Biedronka testuje lady mięsne w coraz większej ilości sklepów, a nie jest to sieć, która inwestuje w cokolwiek w ciemno. Mamy świadomość, jak dużym magnesem zakupowym jest świeże mięso i wędliny oraz jak ważne jest dla detalistów, żeby taką ladę posiadać - dodaje dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel.

Szeroko o planach inwestycyjnych i rynkowych Zakładów Mięsnych Madej Wróbel pisaliśmy w tekście: Madej Wróbel wraca na mięsny ring