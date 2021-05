Madej Wróbel wraca na mięsny ring

O firmie Madej Wróbel będzie w tym roku głośno - zapowiada spółka z Grupy Dworakowski. O nowej strategii i inwestycjach za 20 mln zł rozmawiamy z zarządzającymi spółką Igorem Fortuną i Tomaszem Brandtem.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 25-05-2021, 08:00

Tomasz Brandt (z lewej), dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel oraz Igor Fortuna, dyrektor zarządzający Zakładów Mięsnych Madej Wróbel opowiedzieli o nowej strategii śląskiej marki. fot. mat. pras. (kolaż stworzony przez redakcję portalspozywczy.pl)

Madej Wróbel ma nową strategię, zarząd i cele sprzedażowe.

Producent z Rudy Śląskiej chce porozpychać się w handlu nowoczesnym i tradycyjnym, choć nie mniej ważne są gastronomia i eksport.

Nowa komunikacja wizualna i marketingowa ma budować wizerunek Madeja Wróbla jako ambasadora "śląskości" w całej Polsce.

Na początku 2017 r. Omega Holding Zbigniewa Dworakowskiego przejął firmę Madej Wróbel. Wraz z Unimięsem i Zakładami Mięsnymi Peklimar, które należały wcześniej do biznesmena, spółki stworzyły holding dysponujący czterema zakładami i przychodami na poziomie ponad 1 mld zł.

Ponad cztery lata po ogłoszeniu transakcji, o teraźniejszości i przyszłości Grupy Dworakowski i Zakładów Mięsnych Madej Wróbel opowiedzieli nam Igor Fortuna, wiceprezes zarządu Grupy Dworakowski i dyrektor zarządzający Zakładów Mięsnych Madej Wróbel oraz Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel.

Madej Wróbel - nowe otwarcie

Obecnie w Grupie Dworakowski aktywne są dwa zakłady wędliniarskie: Madej Wróbel w Rudzie Śląskiej oraz Peklimar w Mławie. Trzeci zakład to Bruno Tassi w Lublinie, który zajmuje się produkcją przypraw i mieszanek przyprawowych. W zawieszeniu pozostaje zakład w Chrzanowie.

- Zakład w Chrzanowie wynajmujemy odrębnej jednostce i nadzorujemy warunki umowy - mówi nam Igor Fortuna.

Madej Wróbel ma być marką wiodącą i sprzedażową lokomotywą całej grupy.

- Dzisiaj zdecydowanie stawiamy na markę Madej Wróbel. Dla tej marki mamy zaplanowaną długofalową strategię marketingową. Będziemy w nią inwestować, budować jej świadomość wśród konsumentów i powiększać udziały rynkowe. Madej Wróbel ma być parasolem dla wszystkich zakładów, natomiast nie rezygnujemy z marki Peklimar, która jest bardziej rozpoznawalna jako marka regionalna - mówi Tomasz Brandt.

Madej Wróbel ambasadorem Śląska

Ekspansję marki Madej Wróbel wspiera najnowsza kampania marketingowa, której ambasadorem został Adam Borowicz, związany ze Śląskiem kulinarny vloger i podróżnik.

- Postawiliśmy na śląskość i hasło “Madej Wróbel – to jest Ślōnsk!”. To nie jest kreacja marketingowa. Opowiadamy prawdziwą historię firmy, podpinając to pod charakter ślązaków – „pierońskich gizdów” - pewnych siebie i przebojowych, ale sympatycznych ludzi, którzy lubią dobrze zjeść - mówi Brandt.

Choć akcja billboardowa z racji specyficznego języka realizowana jest tylko na Śląsku, Madej Wróbel ma ambicje bycia marką rozpoznawalną w całej Polsce.

- Madej Wróbel był postrzegany jako producent specjalizujący się w wysokiej jakości kiełbasach o ugruntowanej pozycji . Gdy nasza aktywność marketingowa wyhamowała, straciliśmy wypracowane udziały w rynku. Dziś chcemy wrócić do korzeni. Zgodnie z naszą nową strategią wychodzimy ze Śląskiem na cały kraj. Chcemy być śląską, nowoczesną firmą i tak się pozycjonować - dodaje Fortuna.

Kiełbasy Madej Wróbel - gdzie można je kupić?

Madej Wróbel zamierza rozpychać się w kanale nowoczesnym, nie zapominając jednak o handlu tradycyjnym.

- Jesteśmy po dobrym roku 2020 i w obu tych kanałach zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży. Fakt, że było to w pewnym sensie odrabianie tego, co zostało utracone wcześniej, ale patrząc z perspektywy obranego przez nas kierunku, idziemy zgodnie z założeniami. Chcemy się rozwijać w kanale nowoczesnym, ale nie zapominamy o kanale tradycyjnym, który, mimo że rozdrobniony, nadal w Polsce jest bardzo dużym rynkiem. Stąd potrzeba budowy i wzmocnienia marki - dodaje Brandt.

W co inwestuje Madej Wróbel?

Inwestycje w Grupie Dworakowski koncentrują się wokół przebudowy zakładu Madej Wróbel w Rudzie Śląskiej.

- Powiększamy jego powierzchnię, żeby realizować większe wolumeny i nadążać za rynkiem, także pod względem technologicznym. Podobnie jak cały przemysł mięsny jesteśmy po przejściach. Rok 2019 był bardzo trudny dla branży, dlatego w 2020 r. jako grupa skoncentrowaliśmy się na tym, żeby odbudować naszą pozycję i umocnić fundamenty. 2020 poświęciliśmy na zbudowanie strategii i rozpoczęcie zaplanowanych inwestycji. Przełom roku to realizacja inwestycji o wartości 20 mln zł. Rozwijamy park maszynowy i technologie, żeby nadążać za rynkiem - mówi Igor Fortuna.

Czy Madej Wróbel będzie rozwijać sieć sklepów mięsnych? Czy Grupa Dworakowski szykuje się do kolejnych przejęć? Na jakie rynki eksportowe patrzy Madej Wróbel? Po odpowiedzi na te pytania odsyłamy do pełnej wersji materiału pt. "Madej Wróbel: Będzie o nas głośno" w Strefie Premium.