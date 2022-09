Robert Makłowicz udzielił długiego wywiadu "Krytyce Politycznej" w ramach sponsorowanego przez Fundacją im. Heinricha Bölla cyklu "Rzucamy mięso".

Znany kucharz i restaurator ocenia ograniczanie konsumpcji mięsa jako "widoczny trend", choć raczej w Warszawie i innych dużych miastach.

- Mam nadzieję, że to faktycznie trend, a nie tylko chwilowa moda. Uważam bowiem, że powinniśmy ograniczyć spożycie mięsa. Jak już wcześniej powiedziałem – lepiej mniej, a dobrze. To kwestia smaku, ale też odpowiedzialności za planetę - dodaje.

Zdaniem Makłowicza relatywnie duże na tle Europy spożycie mięsa w Polsce wynika z tego, że w przeważającej mierze jesteśmy społeczeństwem o chłopskich korzeniach.

- A w Polsce, na wsiach, warstwa włościańska jeszcze do końca drugiej wojny światowej jadała mięso tylko okazjonalnie, dosłownie parę razy do roku. Głównie na Wielkanoc i w czasie różnych innych uroczystości. Mówiło się, że jak chłop jadł kurę, to znaczyło, że chory musiał być chłop albo kura - mówi.