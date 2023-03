Robert Makłowicz zabrał głos w sprawie przetaczającej się przez media dyskusji na temat jadalnych owadów. Zagadnięty na ten temat przez jednego z internautów, nie pozostawił suchej nitki na...autorze pytania wskazując na absurdy dyskusji, jaka toczy się dziś w Polsce wokół jadalnych insektów.

Robert Makłowicz zabrał głos w sprawie jadalnych owadów. fot. za YouTube

Robert Makłowicz zabrał głos w sprawie jadalnych owadów

To było nieuniknione. Robert Makłowicz zabrał głos w temacie jadalnych owadów.

Ceniony kucharz i krytyk kulinarny został poproszony o opinię na ten temat podczas cyklicznego, transmitowanego na żywo czatu na swoim kanale na YouTube.

Ton pytania zadanego przez jednego z widzów "Czy jest pan za zastąpieniem mięsa robakami, co nam szykuje Unia i PO?" zbulwersował niezwykle spokojnego przez pierwszą godzinę nagrania Makłowicza:

Makłowicz o jadalnych owadach

- Panie Mateuszu, czemu pan takie bzdury powtarza? I to jeszcze publicznie się nimi dzieli. Przecież to jest nieprawdziwy przekaz. Czy naprawdę pan uważa, że Unia chce pana zmusić do tego żeby jadł pan robaki? Jak ona pana do tego zmusi? Jakiś komisarz będzie u pana nocował i łyżeczką będzie wprowadzał robaki do ust? W sklepie będą pana pilnować?

Makłowicz: Jadalne owady jak krzywe banany

Robert Makłowicz przyrównał dyskusję na temat jadalnych owadów do słynnego przed laty 'fake newsa', jakoby UE nakazywała prostować banany. (W rzeczywistości wymogi dotyczące krzywizny banana służyły utrzymaniu niższego cła na banany importowane z obszarów stowarzyszonych z Unią Europejską - przyp. red.)

- To jest po prostu propaganda. To, że dopuszczono do obrotu wyroby, w których mogą być robaki, to jest inna sprawa. Mąka z nich na przykład. Ale czy ktoś pana zmusi do kupowania tego? Błagam, no błagam. Co za nonsens! Bądźmy poważni - zakończył swoją wypowiedź.

Czytać wypowiedzi Roberta Makłowicza to jedno. Warto obejrzeć i posłuchać. Polecamy oczywiście całość, natomiast temat "owadzi" rozpoczyna się po 56 minucie:

Jadalne owady. Co jest prawdą, a co mitem?

"Unia zmusi nas do jedzenia owadów zamiast mięsa" - taki przekaz powstał kilka tygodni temu w internecie, a do dyskusji włączyli się politycy. Co jest "fake newsem", a co bazuje na niewiedzy konsumentów? W tekście Jadalne owady zamiast mięsa? Sprawdzamy jak powstał ten fake news spróbowaliśmy wyjaśnić na czym polega ta "owadzia afera"

O insektach w produkcji żywności, prawdach i mitach na temat jadalnych owadów, klimacie do wprowadzania nowych produktów na polski rynek spożywczy oraz o szansach Polski na zostanie potentatem produkcji owadziej rozmawiamy z Martą Zaleską, technolożką żywności prowadząca profil @PaniTechnolog na Instagramie. Jadalne owady - co jest prawdą, a co mitem? Rozmawiamy z technolożką żywności

