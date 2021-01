Malezja: Ujawniono import fałszywego mięsa halal

Malezyjska policja rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo w sprawie masowego sprowadzania do tego kraju mięsa z nielegalnych źródeł, z podrobionymi certyfikatami uboju rytualnego. Proceder, w ramach którego do Malezji co miesiąc trafiały tysiące ton mięsa, mógł się toczyć przez dziesięciolecia.