Instytut Badań i Monitoringu Mediów Społecznościowych zbadał dla redakcji Portalu Spożywczego popularność i publikowane treści 310 firm produkujących mięso oraz wędliny i inne produkty mięsne. Niektóre wnioski z badania są zaskakujące.

Ranking producentów mięs i wędlin. Jak radziły sobie w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku?

W poddanym analizie okresie, tj. od stycznia do kwietnia 2023 roku, Instytut Badań i Monitoringu Mediów Społecznościowych zbadał dla redakcji Portalu Spożywczego popularność i publikowane treści 310 firm produkujących mięso oraz wędliny i inne produkty mięsne.

Berlinki uzyskały najwięcej interakcji spośród wszystkich badanych podmiotów (posiadających profile na Facebooku). Na drugim miejscu rankingu uplasował się producent Stara Wędliniarnia, a na trzecim Swojscy.

Kolejne miejsca zajęły marki takie jak Olewnik, ZM Piekarscy, JBB Bałdyga, Tarczyński, Zielińscy i Bastion Smaku – Z natury rzeczy. Listę TOP 10 najbardziej angażujących producentów mięs i wędlin zamknął profil Karol – mięso od mistrza.

Ranking producentów mięs i wędlin. Jak radziły sobie w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku? źródło: IBiMS

We wspomnianym zakresie czasowym najwięcej nowych fanów / obserwujących profil uzyskała marka Stara Wędliniarnia (+8,2 tys.), a za nią Konspol (+5,7 tys.) oraz JBB Bałdyga z wynikiem +4,7 tys. nowych fanów. Jeśli chodzi o interakcje, największym zaangażowaniem ze strony internautów mogli pochwalić się prowadzący profile firm Berlinki, Stara Wędliniarnia i Swojscy.

Ranking pokazuje, że z dużymi markami z powodzeniem konkurują właśnie takie marki oraz prywatni twórcy naturalnych wędlin, w tym ci bez zaplecza technologicznego i robiące to po domowemu i swojsko - zauważają autorzy badania.

Najpopularniejsze wpisy firm mięsnych na Facebooku. Czego dotyczyły?

Zespół IBIMS przeanalizował treść najpopularniejszych wpisów na Facebooku znajdujących się na oficjalnych profilach firm produkujących mięso i wędliny. Co z nich wynika?

Wśród najbardziej angażujących wpisów znalazł się ten o specjalnym konkursie dla największego fana polskiej reprezentacji piłkarskiej. Nagrodą dla zwycięzcy był tytuł “kibica meczu”, a jego zdjęcie pojawić się miało na oficjalnym Instagramie „Łączy nas piłka”. Oprócz tytułu zwycięzcy obiecano dużą paczkę przekąsek Tarczyński i piłkę z autografami polskich piłkarzy.

Najpopularniejsze wpisy firm mięsnych na Facebooku. Czego dotyczyły? źródło: IBiMS

Wśród popularnych treści znalazł się też wpis o wędlinach marki Olewnik, w którym przedstawiano je jako dobry wybór jeśli chodzi o wielkanocne święconki. Była też mowa o konkursie, w którym można było wygrać pluszowe maskotki Gryzzale.

Promowano również kabanosy Enjoy przy pomocy wpisu, pod którym internauci mogli wyrazić swoje poparcie dla kabanosów drobiowo-wieprzowych lub wieprzowych, dając serce lub kciuk w górę.

Jakie jeszcze wpisy należały do najbardziej „klikających się”? Miedzy innymi te informujące o majówkowych konkursach, w których do wygrania były zestawy do grillowania, sosy oraz mięso na grilla dla grupy około 6-8 osób.

Wśród najbardziej angażujących tematów były również przepisy kulinarne z wykorzystaniem produktów mięsnych poszczególnych producentów. Na przykład firma Olewnik podała przepis na tartę z jajkiem, brokułem i suchą krakowską z szynki tej firmy oraz o białej kiełbasie jako głównym składniku jednej z najpopularniejszych potraw wielkanocnych - żurku.

Jakie tematy poruszały w postach firmy mięsne na Facebooku? źródło: IBiMS

Wśród angażujących komunikatów można było również znaleźć te dotyczące zamienników mięsa oraz Veganuary. Internauci zachęcani byli do wymyślenia nowego smaku kabanosów Rośl-INNE, a zwycięzca mógł otrzymać karton przekąsek.

Z kolei w Wielkanocnym Konkursie marki Olewnik do wygrania były trzy zestawy przekąsek. Zadanie polegało na opisaniu tradycji Świąt Wielkanocnych i tego, jak świąteczny okres przebiega w domach uczestników.

Komunikacja producentów mięsa i wędlin – trendy tematyczne

W okresie od stycznia do kwietnia 2023 roku firmy w bardzo regularny sposób informowały o swoich sklepach i ich ofercie. Na okres ten przypadły zarówno Święta Wielkanocne, jak i okres tuż przed majówką, co wyraźnie zaznaczyło się w treściach publikowanych przez marki wpisów.

Analiza najważniejszych kontekstów pokazuje, że choć najwięcej wpisów marki poświęciły swoim sklepom / delikatesom, to największe zaangażowanie widać było pod postami dotyczącymi produktów jakimi są kabanosy, parówki i kiełbasy.

Komunikacja producentów mięsa i wędlin – trendy tematyczne. źródło: IBiMS

W czołówce najpopularniejszego contentu znalazły się też produkty należące do grupy wędlin i szynek. Wielkanoc, o której pisano 761 razy angażowała też internautów dużo silniej niż nadchodząca Majówka. Przekaz dotyczący świąt zebrał ponad 48 tys. interakcji, podczas gdy temat grilla i majówki tylko nieco ponad 22 tys.

Branża mięsna nawiązuje do tradycji i jakości na Facebooku

Firmy sporo miejsca poświęcały jakości swoich wyrobów i tradycji, która ma związek z ich przygotowywaniem. O jakości wspominano aż 885 razy, a do tradycji nawiązywano łącznie w 907 wpisach. Ten przekaz był też w czołówce jeśli chodzi o uzyskane zaangażowanie.

O świeżości wyrobów informowano z kolei 571 razy. Jak wynika z analizy danych dziennych dotyczących pojawiających się w zamieszczanych materiałach tematów, jakość, świeżość i tradycja to trzy walory, o których producenci przypominają swojemu odbiorcy w sposób ciągły i bardzo regularny.

Średnim zaangażowaniem cieszyły się wszelkiego rodzaju konkursy i loterie, choć polegały one zwykle na polubianiu posta lub jego udostępnieniu. Tego typu formy promocji wyrobów kończące się nagrodami i wyróżnieniami odnotowano w sumie w 118 wpisach, które uzyskały w sumie prawie 33 tys. reakcji.

Najmniej interesującym contentem okazały się informacje o wyrobach dla osób, które nie jedzą mięsa. Analizowane marki opublikowały zaledwie 17 takich wpisów, które nie były w stanie zgromadzić więcej niż 3,5 tys. interakcji.

