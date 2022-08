Malta wprowadza zakaz hodowli zwierząt futerkowych i produkcji foie gras

Autor: PAP

Data: 09-08-2022, 19:33

Maltański resort rolnictwa poinformował we wtorek, że z efektem natychmiastowym wprowadza zakaz hodowli zwierząt futerkowych i produkcji foie gras, pasztetu ze stłuszczonej wątroby sztucznie karmionych gęsi i kaczek.

Maltański rząd wprowadza zakaz hodowli zwierząt futerkowych i produkcji foie gras. / fot shutterstock

Zakaz dotyczący hodowli zwierząt futerkowych ma charakter prewencyjny, ponieważ na wyspie nie działają takie farmy, ale ma on zapobiec sytuacji, w której takie gospodarstwa zostaną przeniesione z innych krajów europejskich, gdzie wprowadzono takie same przepisy - wyjaśnia ministerstwo rolnictwa.

Foie gras produkowane jest z gęsi i kaczek poddawanych okrutnym praktykom sztucznego karmienia rurami wkładanymi do żołądków. Organizacje walczące o prawa zwierząt, jak L214 od lat publikują w mediach drastyczne nagrania z taśm produkcyjnych tuczu tych ptaków.

Według organizacji Humane Society International (HSI) co roku na świecie hoduje się, a następnie zabija około 100 mln zwierząt futerkowych. Są to głównie norki, lisy i jenoty. Z ich skóry produkuje się nie tylko futra, ale i dodatki oraz akcesoria do odzieży.