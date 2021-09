Małym i średnim zakładom mięsnym grozi fala upadłości

Dla małych i średnich zakładów mięsnych sytuacja jest trudniejsza niż na początku pandemii. Branża alarmuje, że rosnące koszty, niewielki dostęp do sieci handlowych i mały eksport mogą wywołać falę upadłości.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 07-09-2021, 08:13

Sytuacja małych i średnich zakładów mięsnych jest trudniejsza niż na początku pandemii. fot. Portalspozywczy.pl

Dlaczego 2021 rok jest dla wielu zakładów mięsnych trudniejszy niż pierwsze miesiące pandemii?

Jak branża odpowiada na zjawisko rosnącego importu wieprzowiny do Polski?

Czy hodowcy mogą spać spokojnie z nadzieją na uspokojenie sytuacji cenowej na rynku?

Branża: Zakłady są w gorszej kondycji niż na początku pandemii

Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że paradoksalnie dla małych i średnich zakładów mięsnych sytuacja rynkowa jest dziś dużo trudniejsza niż na początku pandemii.

- W pandemii zakłady jakoś dawały sobie radę. Jedynym wyzwaniem było uniknięcie zakażeń koronawirusem u pracowników. Obecnie jednak zakłady przeżywają ogromne trudności. Wzrosły ceny paliwa, prądu, dzierżaw, praktycznie wszelkich kosztów. Mimo tego, że mięso jest stosunkowo tanie, niewielki dostęp do sieci i mały eksport powodują, że małe zakłady mają duże trudności i grożą im upadłości. Natomiast zakłady większe jakoś dają sobie radę dzięki eksportowi do UE mięsa i wyrobów. Co prawda wciąż nie są to dobre ceny, ale wolumenowo wygląda to nie najgorzej - podsumowuje Rodziewicz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

ASF nie cofa się, a wręcz przeciwnie

Głównym wyzwaniem dla branży wieprzowej pozostaje ASF.

- ASF nie cofa się, a wręcz przeciwnie. Powoduje to zmniejszenie hodowli wieprzowiny, szczególnie w małych gospodarstwach. Co prawda pogłowie drastycznie nie spada, ale drastycznie maleje ilość gospodarstw. Ceny w skupach pozostają niskie przy wysokich cenach mięsa w sklepach. Sieci wykorzystują sytuację zwiększając marżę. Także zakłady nie zmniejszają cen, co jest podyktowane dużym wzrostem kosztów m.in. paliwa, energii i opakowań, który dotyka w szczególności małych i średnich producentów - dodał.

Prezes SRW RP poruszył także temat rosnącego importu wieprzowiny do Polski.

- Małym i średnim zakładom mięsnym zależy na współpracy bezpośredniej z hodowcami. Natomiast import, na który narzekamy, zarówno do sklepów sieciowych, jak i do dużych zakładów, wynika z tego, że decyduje cena. W praktyce podmioty te unikają całkowicie mięsa z terenów ASF. Duże zakłady poszukujące szynki wolą zaimportować np. 100 ton, a nie kupować całe półtusze od naszych hodowców. Nie mają bowiem możliwości pozyskania z polskiej ubojni samej szynki albo schabu - wskazuje.

Chiny rozdają karty w Europie

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. wskazuje, że sytuacji na rynku wieprzowiny nie komplikuje wyłącznie epidemia ASF.

- Jako najważniejszą przyczynę spadku średnich cen mięsa wieprzowego na rynkach światowych podaje się słabnący popyt importowy Chin. To z kolei jest pochodną trwającej odbudowy pogłowia świń w Chinach, mocno przetrzebionego jeszcze w 2019 r. po wyniku wybuchu ASF w tym kraju - dodaje Kowalski.

Analityk podkreśla, że problemem jak zwykle jest silne rozproszenie hodowli w naszym kraju oraz wysoki udział wolnego rynku w dystrybucji (kontraktacja jest dla hodowców zabezpieczeniem w podobnych sytuacjach).

- W najgorszym położeniu znajdują się rzecz jasna hodowcy z regionów zapowietrzonych ASF. Ograniczone możliwości zbytu są w ich przypadku wykorzystywane przez pośredników i lokalnych przetwórców do zbijania cen - mówi.

Jakie są perspektywy dla branży wieprzowej na kolejne miesiące i kwartały? Jak branża ocenia propozycje walki z ASF przedłożone przez ministra Pudę? Zachęcamy do lektury pełnej wersji tekstu w Strefie Premium: