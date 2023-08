Mocna dieta to podstawa! Pod takim hasłem ruszyła akcja „Gang Mocniaków” sieci Biedronka. W inicjatywie dla dzieci bierze udział marka Duda należąca do Zakładów Mięsnych Silesia.

Marka Duda w Gangu Mocniaków Biedronki. fot. mat. pras.

Mocna dieta to podstawa! Pod takim hasłem ruszyła akcja „Gang Mocniaków” sieci Biedronka. W inicjatywie dla dzieci bierze udział marka Duda należąca do Zakładów Mięsnych Silesia.

– W tym roku razem chcemy zadbać o zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Te wartości szczególnie cenimy w ZM Silesia. Dzięki obecności w Grupie Cedrob mamy dostęp do najlepszej jakości polskiego surowca do naszych wędlin, które są tak ważnym źródłem białka w rozwoju dzieci i młodzieży – mówi Marietta Stefaniak, wiceprezes Zarządu ZM Silesia S.A.

– Będziemy „mocno” obecni niemal w każdym tygodniu trwania akcji z naszymi

produktami, głównie drobiowymi, co tydzień innymi – dodaje. Od czwartku, 31 sierpnia, fani „Gangu” będą mogli posmakować dwóch klasyków. Po pierwsze frankfurtek Duda Nasze Polskie w duopaku - wieprzowych i drobiowych - dobrych na pożywne śniadanie. Druga propozycja to - polecany szczególnie dla dzieci i młodzieży - filet gotowany, w 100% z polskiego kurczaka, o prostym składzie i wysokiej mięsności – aż 90% fileta z piersi kurczaka.

W kolejnych tygodniach, do „Gangu Mocniaków” dołączą inne znane, kultowe produkty z serii Duda Nasze Polskie. To m.in. pasztetowa, ale w nietypowych, różnych smakach – innych niż te dostępne na co dzień. Będą też szynki i kiełbaski drobiowe z nowej linii.

– Nasze produkty w „Gangu Mocniaków” objęte są premią. Wchodzą w asortyment towarów Biedronki, których zakup za min. 10 zł premiowany jest dodatkową naklejką, czyli punktem. Wszystko po to, aby nasze wędliny, które zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów, były jeszcze bardziej dostępne na polskim rynku podczas codziennych zakupów – zaznacza wiceszefowa ZM Silesia.

Biedronka, wspólnie z partnerami, w ramach akcji „Mocniaków” promuje 5 kategorii produktów żywieniowych, niezbędnych w diecie zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych. Są wśród nich: tłuszcze, białko, zboże, owoce i warzywa oraz nawodnienie.

ZM Silesia posiada całą gamę wysokobiałkowych produktów, ważnych w diecie, dlatego z całą mocą przystępuje do „Gangu”.

– Drobiowe mięso jest uważane za wartościowy składnik diety ze względu na jego bogactwo w białko, witaminy i składniki mineralne. Ważne, by zachować zróżnicowanie w diecie dziecka, wprowadzając różne rodzaje mięsa drobiowego, takie jak kurczak, indyk czy kaczka. Dzięki temu dziecko otrzyma różnorodne składniki odżywcze – podkreśla dr Justyna Korycka-Korwek z Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Mięso z kurczaka jest źródłem pełnowartościowego białka, nienasyconych kwasów

tłuszczowych, witamin A, D, E oraz witamin z grupy B, a także makro- i mikroelementów. Przykładowo pierś z kurczaka zawiera tyle białka co 10 brokułów, a potasu tyle co szklanka soku pomarańczowego – szacuje Stanisław Ducki, konsultant ds. dietetyki w Zakładach Mięsnych Silesia.

