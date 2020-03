McDonald's: Zamknięcie lokali sieci budzi obawy producentów wołowiny

Jak poinformował Paul Pomroy, dyrektor naczelny McDonald's w Wielkiej Brytanii i Irlandii, sieć postanowiła o zamknięciu wszystkich lokali na Wyspach Brytyjskich od 23 marca.

- Stało się dla nas jasne, że zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas prowadzenia ruchliwych restauracji na wynos i restauracji Drive Thru jest coraz trudniejsze. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe. Wiemy, że nasze restauracje odgrywają ważną rolę w społecznościach, zapewniając setki tysięcy darmowych napojów dla pracowników służby zdrowia. Mimo tego, było dla nas jasne, że będziemy mogli kontynuować pracę tylko do momentu, w którym przestanie to być bezpieczne dla naszych pracowników - dodał.

Pomroy zapewnił, że McDonald's będzie ściśle współpracować ze społecznościami w Wielkiej Brytanii i Irlandii, aby rozprowadzać żywność wśród najbardziej potrzebujących. Ponadto, pracownicy

służby zdrowia i służb ratunkowych nie będą musieli płacić za jedzenie i napoje w lokalach sieci - dodał.

Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA) wydało oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy m.in., że McDonald's jest ważnym nabywcą irlandzkiej wołowiny.

- Zamknięcie lokali jest wielkim ciosem dla sektora wołowego. Niestety odzwierciedla to, co dzieje się w Europie, gdzie zamknięcia miały wpływ na sektor gastronomiczny. Jednak efekty tych działań w pewnym stopniu zostały złagodzone przez wzrost popytu detalicznego - poinformowała IFA.

Organizacja zaapelowała do Komisji Europejskiej i rządu Irlandii o pomoc dla producentów wołowiny. IFA apeluje m.in. o interwencję na rynku, aby utrzymać "realistyczny" poziom cen, zawieszenie importu wołowiny spoza UE, umożliwienie rządowi irlandzkiemu szerszego zakresu wsparcia dla rolników, a także uruchomienie dodatkowych dopłat bezpośrednich dla rolników, aby zrekompensować straty.