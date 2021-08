Mężczyźni woleliby żyć krócej niż zrezygnować z mięsa

75 proc. uczestników australijskiego badania wolałoby skrócić swoją oczekiwaną długość życia o 10 lat niż zrezygnować z jedzenia mięsa.

Autor: greenqueen.co.uk/portalspozywczy.pl

Data: 01-08-2021, 12:05

Mężczyźni woleliby żyć krócej, ale jeść mięso? fot. shutterstock

Mężczyźni wolą żyć krócej niż rezygnować z mięsa

Badanie na temat podejścia mężczyzn do konsumpcji mięsa przeprowadzili autorzy zachęcającej do przejścia na dietę roślinną akcji 'No Meat May'.

W ankiecie zrealizowanej przez autorów kampanii okazało się, że aż 73 proc. mężczyzn wolałoby skrócić swoją oczekiwaną długość życia o całą dekadę niż zrezygnować ze spożywania mięsa. Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Australijczyków.

Autorzy badania wywnioskowali z powyższego, że "jedzenie mięsa i męskość nadal stanową dużą barierę dla zdrowszych zmian w diecie."

Organizatorzy australijskiego sondażu No Meat May mają nadzieję, że ich kampania przyczyni się do zwiększenia edukacji i świadomości na temat korzyści płynących z bezmięsnego stylu życia.

Mężczyźni martwią się o klimat, ale nie rezygnują z mięsa

W ankiecie No Meat May zapytano również uczestników o ich poglądy na zmiany klimatyczne. Okazało się, że aż 81 proc. deklaruje, że dostrzega ten problem i dba środowisko. Jednocześnie 79 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wyeliminuje mięsa ze swojej diety, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.

- Nasze badanie alarmująco pokazuje, że australijscy mężczyźni albo nie są świadomi żadnego z tych faktów, albo w nie nie wierzą, albo po prostu ich to nie obchodzi – skomentował jeden z twórców kampanii 'No Meat May'.

Niedawno w tekście Polacy nie chcą rezygnować z mięsa i nabiału dla dobra klimatu pisaliśmy o polskim badaniu, w którym 65 proc. osób będących na standardowej diecie nie chciałoby zrezygnować z jedzenia mięsa i nabiału z myślą o planecie. Tylko co czwarta osoba odżywiająca się „standardowo” zadeklarowała, że mogłaby zrezygnować z mięsa i nabiału w celu przeciwdziałania zmianie klimatu (25%).