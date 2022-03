MHP. Drobiarski gigant wstrzymuje eksport i pomaga walczącym o Ukrainę

MHP, największy ukraiński producent mięsa drobiowego całkowicie wstrzymał eksport. To finansowy dramat dla spółki, która na swój sukces pracowała latami. MHP ma dziś jednak inne priorytety i czynnie włącza się w pomoc walczącej Ukrainie.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 08-03-2022, 08:05

MHP, największy producent drobiu na Ukrainie, czynnie włączył się w pomoc armii i ludności cywilnej. fot. Facebook/MHP

MHP, największy producent drobiu na Ukrainie wstrzymał eksport. Firma wciąż produkuje na rynek wewnętrzny i na wiele sposobów pomaga ukraińskiej armii i ludności cywilnej.

Zarządzana przez miliardera Jurija Kosiuka MHP to biznesowe imperium, któremu nie szkodzą liczne oskarżenia, nawet ze strony samego Wołodymyra Zełenskiego.

Przypominamy historię drobiarskiego giganta, który przez lata konsekwentnego rozwoju stał się potężną konkurencją dla polskiego drobiarstwa.

MHP produkuje, ale tylko na rynek wewnętrzny

Największy ukraiński producent i eksporter mięsa drobiowego, przedsiębiorstwo MHP, ogłosił że nie jest możliwy jakikolwiek wywóz zagraniczny z terenu Ukrainy. Tym samym, firma odpowiadająca za większość ze 102 tysięcy ton ukraińskiego eksportu drobiu do Unii Europejskiej z dnia na dzień przerwała dostawy.

Z oficjalnego komunikatu giełdowego wynika, że MHP będzie koncentrowało się obecnie w pierwszej kolejności na bezpieczeństwie swoich pracowników, a w drugiej na produkcji i dostawach na rynek wewnętrzny. Zaopatrzenie na rynku wewnętrznym jest jednak również ogromnym wyzwaniem ze względu na liczne niebezpieczeństwa na drogach gdzie dochodzi nawet do ostrzeliwania samochodów z żywnością. MHP zapewnia, że będzie bezpłatnie dostarczało żywność dla obrońców Ukrainy, szpitali oraz społeczności znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach.

MHP oficjalnie ogłosiło, że firma spodziewa się bardzo znaczących, nieplanowanych strat. Kurs akcji przedsiębiorstwa zareagował bardzo gwałtownie na napaść rosyjską na Ukrainę. Ceny walorów firmy spadły na giełdzie londyńskiej o 45 procent z poziomu 6,64 dolarów amerykańskich, na którym były notowane jeszcze 17 lutego, do poziomu 3,60 dolarów w dniu 1 marca.

Ukraiński gigant drobiarski pomaga walczącym

- Dramat naszych przyjaciół pracujących w ukraińskim drobiarstwie jest bezprecedensowy. Traci nie tylko MHP, jedna z największych europejskich firm drobiarskich, ale załamuje się z dnia na dzień cały ukraiński eksport, na którego sukces nasi sąsiedzi pracowali latami. Z podziwem przyglądamy się heroicznym decyzjom zarządu MHP, który wykazuje nie tylko dbałość o jakże skomplikowane zabezpieczanie interesów przedsiębiorstwa, ale zapewnia bezpieczeństwo pracownikom oraz bezinteresownie wspiera walczące społeczeństwo ukraińskie – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

MHP wytworzyło w 2021 roku 754,4 tys. ton mięsa brojlerów kurzych, co oznacza wzrost produkcji o 3 proc. w porównaniu do 2020 roku (731,3 tys. ton). Sprzedaż ogółem mięsa kurcząt rzeźnych w minionym roku była wyższa o 1 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 704,0 tys. ton (2020: 699,926 tys. ton). Sprzedaż na rynku wewnętrznym spadła w 2021 roku o 11 proc. (porównując rok do roku) osiągając wolumen 288,831 tys. ton (2020: 324,285 tys. ton). Częściowo stało się tak z powodu zmniejszonej sprzedaży mięsa mrożonego. Z kolei popyt eksportowy na ukraińskie kurczaki wzrósł.

Sprzedaż zagraniczna w 2021 roku wzrosła o 8 proc. do poziomu 402,388 tys. ton (2020: 373,734 tys. ton). W efekcie, udział eksportu w sprzedaży ogółem przedsiębiorstwa zwiększył się o 3 punkty procentowe, z 54 proc. do 57 proc. Struktura geograficzna sprzedaży eksportowej wraz z procentowym udziałem poszczególnych regionów w 2021 roku: MENA 39%, CIS 23%, Afryka 15%, Unia Europejska 21%, pozostałe regiony 2%.

MHP. Ukraiński gigant w obliczu wojny

Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę MHP poinformowało o wyłączeniu oficjalnej strony internetowej ze względu na możliwe ataki hakerskie. Od początku konfliktu spółka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych przekazując aktualne informacje na temat działań pomocowych i możliwości zakupu produktów firmy.

7 marca na facebookowym profilu MHP poinformowano np. o możliwości zakupu produktów z magazynu w Kijowie gotówką lub kartą w "specjalnych cenach" Wciąż istnieje także możliwość składania zamówień telefonicznie.

Od pierwszego dnia wojny MHP przekazuje swoje produkty za darmo siłom zbrojnym Ukrainy, Obronie Terytorialnej, szpitalom i kierowcom. Spółka podejmuje także wysiłki, aby zapewnić dostawę produktów do sklepów na terenie całej Ukrainy. MHP dystrybuuje także żywność dla ludności cywilnej Ukrainy za pomocą floty firmowych samochodów.

- Rozumiemy, że jedzenie w dzisiejszych czasach jest nie mniej ważne niż broń. Naszym głównym celem jest zapewnienie, aby produktów spożywczych wystarczyło dla wszystkich Ukraińców - informuje spółka.

MHP ostrzega jednocześnie, że uważa za niedopuszczalne podnoszenie cen lub tworzenie "sztucznych deficytów". Firma namawia do analogicznej postawy inne firmy i marki na rynku.

MHP pilnie potrzebuje kierowców kategorii C i E oraz ciężarówek na dostawę produktów do punktów wydawania żywności i sklepów Kijowa, Zaporoża, Odessy, Konstantynówki w obwodzie donieckim i miejscowości Kamieńskie (obwód dniepropietrowski).

Wraz z firmą Veres MHP rozpoczęło produkcję specjalnej potrawki z kurczaka w puszkach pod hasłem "ukraiński biznes łączy się przeciwko wrogowi". Pierwsza partia gulaszu (10 ton) została przekazana Obronie Terytorialnej miejscowości Czerkasy. Następne partie będą również skierowane na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy

MHP. Kto stoi za sukcesem ukraińskiego potentata?

MHP to skrót od Mironivsky Hliboproduct. Nazwa pochodzi od miasteczka Myroniwka w obwodzie kijowskim, gdzie powstała spółka. Prezesem MHP jest miliarder Jurij Kosiuk, nazywany na Ukrainie, "królem kurczaka" i "przyjacielem wszystkich prezydentów". To jeden z najbogatszych Ukraińców z majątkiem wycenianym przez Forbesa na miliard dolarów. Kosiuk to także partner biznesowy i dobry znajomy byłego prezydenta Petra Poroszenki.

Najbardziej znaną marką MHP na Ukrainie jest "Nasza Ryaba". Nazwa odnosi się do tradycyjnej nazwy kurczaka w baśniach wschodniosłowiańskich. Do międzynarodowych marek koncernu należą „Qualiko”, „Ukrainian chicken”, „Assilah”, „Sultanah” i „Chateau Galicia”.

Jako jeden z największych producentów rolnych w Ukrainie, MHP posiada swoje zakłady w obwodach winnickim, czerkaskim, dniepropietrowskim, iwanofrankowskim oraz w UE w Słowenii i Holandii. W 2017 r. głośno było o zakusach MHP na przejęcie kutnowskiego Exdrobu.

MHP i kontrola Zełenskiego

Działalności spółki w Ukrainie towarzyszą kontrowersje związane z zarzutami o zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby, zastraszanie osób sprzeciwiających się szkodliwej działalności firmy na otoczenie, a także unikanie płacenia podatków na Ukrainie przy jednoczesnym poborze wysokich dotacji z krajowego budżetu.

Co ciekawe, wszczęcie dochodzenia wobec MHP w tej ostatniej sprawie zlecił w połowie 2019 r. nowo wybrany wówczas prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie służby antykorupcyjne miały sprawdzić w jaki sposób grupa MHP dostała 97 milionów dolarów dotacji z ukraińskiego budżetu.

W publicznych wypowiedziach Zełenski kwestionował potrzebę jakiegokolwiek wspierania MHP ponieważ firma generowała dodatnie przepływy finansowe oraz regularnie wypłacała dywidendy akcjonariuszom. Co więcej, prezydent Ukrainy zasugerował, że pomoc publiczna otrzymana przez MHP ma niemal taką samą wartość jak suma wypłaconych za ten okres dywidend.

Ukraińskie media wielokrotnie donosiły, że, mimo dużych dotacji rządowych, MHP udaje się ukryć swój kapitał w rajach podatkowych za granicą. Na przykład wiele spółek zależnych MHP było zarejestrowanych w Luksemburgu i na Cyprze.

Polityczne powiązania MHP na Ukrainie

"Życzliwi" wiążą znaczące wsparcie rządu dla MHP i pobłażliwość dla kwestii podatkowych z powiązaniami politycznymi Jurija Kosiuka. Właściciel MHP w 2014 r. pełnił nawet formalną funkcję w administracji Prezydenta Petra Poroszenki. Z Kosiukiem związanych jest także wielu posłów w komisji rolnictwa ukraińskiej Rady Najwyższej.

MHP jest także klientem dużych międzynarodowych instytucji finansowych tj. EBOiR, EBI czy IFC. W 2019 roku EBOiR zaprzestał jednak finansowania działalności MHP po tym, jak ujawniono, że spółka wykorzystywała lukę w umowie stowarzyszeniowej UE-Ukraina i eksportowała do Unii filet z kurczaka poza przyjętymi kwotami jako słynny "filet z kością". Sprawę opisywaliśmy wielokrotnie na Portalu Spożywczym, m.in. w tekście: Drób: Rośnie nieuczciwa konkurencja z Ukrainy.

MHP znajduje się także w sporze z EBOiR w związku ze skargą na działalność olbrzymiej fermy drobiu w Winnicy. Od 2018 r. toczy się w tej sprawie niejawny proces mediacji między MHP a lokalną społecznością.