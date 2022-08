MHP wraca do gry. Ukraiński potentat drobiarski odbudowuje eksport

Autor: AT

Data: 18-08-2022, 14:26

Największy ukraiński producent mięsa drobiowego na Ukrainie, firma MHP, podejmuje starania, aby zbliżyć się do poziomów sprzedaży notowanych przed wybuchem wojny na Ukrainie.

MHP stara się odbudować sprzedaż do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. fot. mat. pras.

MHP chce odbudować sprzedaż sprzed wojny

Największy ukraiński producent mięsa drobiowego na Ukrainie, firma MHP, podejmuje starania, aby zbliżyć się do poziomów sprzedaży notowanych przed wybuchem wojny na Ukrainie - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wśród kluczowych wyzwań determinujących działalność spółki w pierwszym półroczu 2022 roku wymieniane są: utrudnienia logistyczne i infrastrukturalne z uwagi na blokadę portów morskich (dłuższe trasy alternatywne, wąskie gardła w transporcie na rynek UE, utrudnienia na trasach kolejowych, opóźnienia na granicach) oraz spadek popytu na rynku wewnętrznym (działania wojenne, zmniejszenie liczby obywateli i ich dochodów).

MHP zmniejszyła zdolności produkcyjne

MHP zmniejszyło zdolności produkcyjne do 85-90 proc. Produkcja drobiu w zakładach MHP w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 346,0 tys. ton i była niższa o 3,2 proc. r/r (pierwsze półrocze 2021: 357,5 tys. ton). Wolumen produkcji w drugim kwartale 2022 roku spadł o 11,0 proc. do 170,4 tys. ton (drugi kwartał 2021: 190,9 tys. ton). W pierwszym kwartale 2022 roku wyprodukowano 175,6 tys. ton.

Po czerwcu tego roku, ukraiński lider rynku drobiarskiego odnotował spadek sprzedaży mięsa drobiu o 12,0 proc. do 299,6 tys. ton w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2021. W drugim kwartale 2022 roku – z uwagi na trudności związane z wojną – sprzedaż mięsa drobiu spadła o 23,0 proc. w porównaniu do 2021 roku i wyniosła 140,5 tys. ton (w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku była niższa o 12,0 proc.).

MHP podsumowuje I półrocze 2022

Fundamentalne przyczyny takiej sytuacji to znaczna strata w eksporcie (problemy logistyczne) oraz zmniejszenie popytu na rynku wewnętrznym w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego. W pierwszym półroczu roku 2022 na rynku wewnętrznym sprzedaż była niższa o 6,0 proc. i wyniosła 134,7 tys. ton. Zdecydowanie gorszy wynik odnotowano w wysyłkach zagranicznych kurczaków z powodu panujących negatywnych dla handlu warunków wojennych. Od stycznia do czerwca tego roku eksport zmniejszył się o 17,0 proc. do 158,0 tys. ton. w porównaniu do wyniku osiągniętego w analizowanym okresie roku poprzedniego (pierwsze półrocze 2021: 191,3 tys. ton). Eksport od kwietnia do czerwca 2022 roku w ujęciu ilościowym wyniósł 68,6 tys. ton i był niższy o 37,0 proc. w porównaniu do drugiego kwartału roku 2021 (109,1 tys. ton), natomiast w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku był niższy o 23,0 proc. (pierwszy kwartał 2022: 89,3 tys. ton).

Jak MHP radzi sobie w eksporcie?

Zdaniem analityków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, wygląda na to, że ukraiński lider próbuje utrzymać aktywność na rynkach zagranicznych i zbliżyć się do poziomu sprzedaży eksportowej wypracowanego przed wojną.

Warto zwrócić uwagę na miesięczne wielkości dostaw kurczaków za granicę w drugim kwartale 2022 roku. Z prowadzonego przez Izbę monitoringu wynika, że w czerwcu roku 2022 eksport wyniósł 30,1 tys. ton, co oznacza 29,0 proc. spadek w stosunku do czerwca roku 2021, ale jednak w porównaniu do maja 2022 roku był wyższy o 24,0 proc. Eksport w maju 2022 wyniósł 24,2 tys. ton i był niższy o 31 proc. niż ilości wyeksportowane w maju 2021, ale w porównaniu do kwietnia 2022 był wyższy o 69 proc. W kwietniu 2022 roku firma MHP wyeksportowała 14,3 tys. ton drobiu.

MHP zmniejszył sprzedaż przez Horekę

W segmencie gotowych produktów mięsnych w pierwszym półroczu tego roku firma MHP zmniejszyła sprzedaż o 48,0 proc. do 8,3 tys. ton w porównaniu rok do roku. W drugim kwartale tego roku sprzedaż półfabrykatów spadła o 24,0 proc. do 3,4 tys. ton, głównie z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu kanału HoReCa.

Według informacji podanych przez MHP, średnia cena kilograma mięsa z kurczaka (uwzględniając cenę wyrobów kulinarnych) w drugim kwartale tego roku wyniosła 2,03 USD (bez VAT), co oznacza wzrost o 22,0 proc. rok do roku. Główny wpływ na wzrost ceny średniej miały wysokie ceny uzyskiwane w eksporcie. Cena na rynkach eksportowych w drugim kwartale wzrosła o 55,0 proc. r/r do wartości 2,63 USD za kilogram kurczaka. Szczególnie przyczyniły się do tego takie czynniki jak: optymalizacja asortymentu oraz wysokie ceny w Europie i na Bliskich Wschodzie (sprzedaż fileta i mniejszych tuszek kurczaków).