Mięsna Paczka: Chcemy rosnąć bez chodzenia na skróty

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-06-2022, 08:05

Chcemy docierać do każdego miejsca, do mieszkańców dużych miast i małych wsi w Polsce i tę swobodę daje nam właśnie internet - mówi nam Damian Kopecki, prezes i współzałożyciel Mięsnej Paczki.

Mięsna Paczka to polski projekt e-commerce, w który zainwestowała m.in. Grupa Żabka. fot. Anna Hernik - mat. pras.

Czym jest Mięsna Paczka?

Mięsna Paczka planuje zmienić rynek dostaw ekologicznego, certyfikowanego mięsa na polskie stoły. Start-up pozyskał 4,15 mln zł finansowania w ramach rundy seed. Wśród inwestorów znalazła się Grupa Żabka oraz dwa fundusze kapitałowe LT Capital i CofounderZone wraz z aniołami biznesu.

O inwestycji w start-up szerzej pisaliśmy w tekście: Żabka zainwestowała w start-up Mięsna Paczka. O tym, jak działa Mięsna Paczka i jakie ma plany na przyszłość w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl opowiedział Damian Kopecki, prezes i współzałożyciel start-upu.

Skąd pochodzi mięso, które znajdziemy w Mięsnej Paczce?

Jak mówi Damian Kopecki, mięso w Mięsnej Paczce pochodzi wyłącznie z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw z Polski.

- Co ważne, każde z nich jest pod ścisłą kontrolą zewnętrznej jednostki certyfikującej, dzięki czemu nasze produkty posiadają unijny symbol zielonego listka, czyli certyfikat PL-EKO. Nasi klienci mają gwarancję wysokiej jakości mięsa, świeżości, czystego składu i oczywiście ekologicznego pochodzenia - dodaje.

Jak działa logistyka Mięsnej Paczki? Start-up dysponuje centralnym magazynem, z którego produkty trafiają bezpośrednio do klientów.

- Takie podejście pozwala nam sprawnie realizować zamówienia, zachowując przy tym wszystkie walory naszych produktów. Warto wspomnieć, że nasze produkty w drodze do klienta są odpowiednio zabezpieczone. Sama „Paczka” chroni produkt, a o utrzymanie temperatury dba izolacja z ekologicznej bawełny oraz suchy lód. Wszystko po to, aby mięso dotarło bezpiecznie do domu klienta. Osobiście dostarczałem nasze pierwsze Paczki przez wiele miesięcy - mówi CEO Mięsnej Paczki.

Jaki plan rozwoju ma Mięsna Paczka?

Mięsna Paczka to dziś 6 różnych paczek (w tym sezonowa - grillowa), których dystrybucja odbywa się w całości online przez oficjalną witrynę.

- Zostawiliśmy także możliwość indywidualnego skomponowania Paczki z własnym doborem produktów lub dołożenia dodatków do istniejących zestawów. Proces zakupu jest łatwy szybki i w całości odbywa się online. Chcemy docierać do każdego miejsca, do mieszkańców dużych miast i małych wsi w Polsce i tę swobodę daje nam właśnie internet. (...) Jeszcze przed majówką osiągnęliśmy kluczowy dla nas kamień milowy i idziemy dalej do przodu. Naszym celem jest dotarcie do 100 tysięcy rodzin w Polsce. Jak każda firma, chcemy rosnąć dalej, ale do rozwoju naszego biznesu podchodzimy także naturalnie – z zachowaniem jakości i bez chodzenia na skróty - dodaje Kopecki.

