Mięso

Mięsny gigant wycofa kluczową spółkę z giełdy? Jest apel do inwestorów

To już ostatnie dni zapisów na sprzedaż akcji Gobarto w ramach zaproszenia ogłoszonego przez Cedrob. Zapisy będą przyjmowane do 25 lipca do godziny 17.

Cedrob nie ukrywa, że celem spółki jest wycofanie Gobarto z GPW. fot. kadr za YouTube (CEDROB Jubileusz 25 lat)