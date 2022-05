Mięsny potentat inwestuje. Rozbudował największy zakład w Polsce

Sokołów uruchomił nową część zakładu w Sokołowie Podlaskim. To nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek z trzema wyspecjalizowanymi halami i dwoma magazynami mięsa o powierzchni 12 tys. mkw.

Autor: AT

Data: 26-05-2022, 09:07

Sokołów rozbudował zakład produkcyjny w Sokołowie Podlaskim. fot. shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Sokołów rozbudował zakład w Sokołowie

Nowo uruchomiona część zakładu została wyposażona w nowoczesne technologie. Producent chwali się, że dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom, jest to najnowocześniejsza konfekcja do mięs mielonych i porcjowanych w Polsce, a jednocześnie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Grupa Sokołów posiada 8 wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych w Polsce, a zakład w Sokołowie Podlaskim jest jej największym oddziałem. Posiada on m.in. linię uboju oraz rozbioru wieprzowiny, a także jeden z największych i najnowocześniejszych w tej części Europy zakład do plastrowania wędlin.

Sokołów uruchamia nową konfekcję mięsa

Sokołowski oddział specjalizuje się w produkcji wędlin plastrowanych, wędzonek, kiełbas cienkich, produktów grillowych oraz szerokiego asortymentu mięs wieprzowych. Teraz uruchomiona w nim została nowa konfekcja mięsa.

– Zwiększanie mocy produkcyjnych to jeden z głównych kierunków naszych inwestycji – podkreśla Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A. – Naszym priorytetem jest nieustanny rozwój asortymentu i dostarczanie konsumentom wysokiej jakości, smacznych produktów. Realizowane inwestycje pozwalają nam zatem wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jednocześnie zawsze dbamy o to, by rozwój produkcyjny był wpisany w naszą strategię zrównoważonego rozwoju, a implementowane rozwiązania ograniczały wpływ na środowisko - dodał.

Sokołów o nowej inwestycji w Sokołowie

Nowo uruchomiona konfekcja mięsa to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek, z trzema wyspecjalizowanymi halami i dwoma magazynami mięsa. Jego powierzchnia wynosi 12 000 mkw.

– Już podczas projektowania postawiliśmy na znaczną automatyzację i cyfryzację tej części naszego zakładu – mówi Krzysztof Śledziński, dyrektor zakładu w Sokołowie Podlaskim. – Zadbaliśmy o zachowanie najwyższych standardów sanitarnych, budowlanych i ekologicznych. Dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, cały proces produkcyjny przebiega sprawnie i efektywnie - dodał.

Co zainstalowano w nowym zakładzie Sokołowa?

Nowa część zakładu została wyposażona w najnowocześniejsze linie do pakowania VAC i MAP. Uruchomiono także w pełni automatyczną linię do produkcji mięsa mielonego. Wkrótce zostanie również uruchomiony automatyczny transport opakowań. Nowe zaplecze chłodnicze zostało zaprojektowane z naciskiem na rozwiązania proekologiczne, jak również zapewnienie optymalnych warunków dla pracowników. Chłodzenie odbywa się za pomocą glikolu, który jest nie tylko bezpieczniejszy dla środowiska, ale i efektywniejszy dla firmy. Proces produkcyjny jest w pełni monitorowany. Mieszanka gazowa w opakowaniach jest ciągle kontrolowana przez automatyczny system kontroli. Nad terminowością dostaw czuwa system telemetrii, który w sposób online śledzi stan mieszanek i w sposób automatyczny informuje dostawców.

Dyrektor zakładu Sokołowa o nowej inwestycji

Ważnym elementem inwestycji są również rozwiązania, służące zachowaniu wysokiego reżimu sanitarnego oraz najwyższych wymagań przeciwpożarowych. Do wydziału mogą wejść wyłącznie dedykowani pracownicy. Powstały tu oddzielne: rampy załadunkowe, wejścia, szatnie dla pracowników, stołówka i parking.

– Ta inwestycja ma dla nas ogromne znacznie, a jej finalizacja jest dla nas niezwykle satysfakcjonująca – podsumowuje Krzysztof Śledziński, Dyrektor Zakładu w Sokołowie Podlaskim. – To nie tylko ważny etap rozwoju firmy, ale i nasz wkład w lokalną gospodarkę – również poprzez utworzenie kolejnych miejsc pracy. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli w jeszcze pełniejszym stopniu wychodzić naprzeciw najbardziej aktualnym trendom konsumenckim - podsumował.