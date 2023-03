Mięso

Mięso komórkowe w sklepach i restauracjach? Kolejny kraj daje zielone światło

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 31-03-2023, 15:55

FDA uznała produkowane przez spółkę Good Meat mięso komórkowe za bezpieczne do spożycia. To ważny krok w kierunku wprowadzenia "mięsa z probówki" do restauracji i handlu detalicznego w USA.

Producent mięsa komórkowego Good Meat jest coraz bliżej wprowadzenia swojego produktu na rynek USA. fot. shutterstock