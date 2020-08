Czy branża mięsna może spać spokojnie przed spodziewaną drugą falą pandemii?

Wiosną największe problemy z koronawirusem miała branża mięsna w USA. W Stanach Zjednoczonych zamknięto aż 22 zakłady zatrudniające ponad 35 tys. pracowników, przez co krajowe zdolności uboju trzody chlewnej spadły o 25 proc., a bydła mięsnego o 10 proc. Pandemia koronawirusa zakłóciła łańcuchy dostaw i spowodowała braki zaopatrzenia w sklepach. Amerykańscy producenci uciekali się do nietypowych rozwiązań, jak sprzedaż mięsa na parkingach przed zakładami, aby pozbyć się zapasów, które miały trafić do kanału Horeca. O możliwym wpływie sytuacji w USA na światowy rynek mięsa pisaliśmy szeroko w maju.

W czerwcu koronawirusa wykryto u 1/3 pracowników największej w Niemczech ubojni Tönnies. Zakład został zamknięty, a wszystkich zatrudnionych odesłano na kwarantannę. Wstrzymanie ubojów negatywnie wpłynęło na sytuację na rynku trzody w całym regionie, w tym w Polsce. Pod koniec lipca Tönnies wznowiło uboje, choć w ograniczonym zakresie. Ostatnie doniesienia wskazują, że w połowie sierpnia zakład ma wykorzystywać już połowę maksymalnych mocy ubojowych, tj. do 15 tys. sztuk dziennie.

Od Starachowic do Mikstatu

Pierwszym i najgłośniejszym przypadkiem koronawirusa w dużym zakładzie mięsnym w Polsce były Starachowice. W połowie maja u jednego z pracowników tamtejszego Animeksu potwierdzono zakażenie Covid-19. W efekcie prawie 40 osób trafiło na kwarantannę. W ciągu kolejnego miesiąca w zakładzie potwierdzono blisko 90 przypadków wirusa. Animex nie zamknął jednak całego zakładu, czasowo wyłączono z użytkowania jedynie dział ubojowy i rozbiór.

W pierwszych dniach lipca koronawirus pojawił się także w innym zakładzie Animeksu - w Morlinach. Wirus miał mały zasięg, zakażenie wystąpiło tylko u jednego z pracowników działu administracji, przez co sytuację szybko udało się opanować.

Na początku lipca ognisko Covid-19 pojawiło się w zakładzie Sokołowa w Jarosławiu. Sanepid przebadał wszystkich 1074 pracowników. Wynik dodatni potwierdzono u 137 zatrudnionych w zakładzie. Mimo tego dyrekcja zakładu nie zdecydowała się na wstrzymanie produkcji.