Czy strategia "od pola do stołu" zaszkodzi branży mięsnej?

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r.

Horyzontem działania strategii "Od pola do stołu” jest już rok 2030. Dokument zakłada, że do tego czasu państwa członkowskie UE m.in. wyłączą z produkcji 10 proc. areału upraw i lasów, zmniejszą stosowanie pestycydów o 50 proc., ograniczą stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc., zmniejszą sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 proc., a także przeznaczą co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Mniej miejsca dla mięsa?

W ocenie Witolda Choińskiego, prezes Związku Polskie Mięso przedstawiona w strategii wizja rolnictwa jest uproszczona i całkowicie oderwana od obecnych realiów ekonomicznych.

- Jedną z wielu rzeczy, którymi ta strategia się zajmie, są wzorce konsumpcji i wybory żywieniowe konsumentów, a konkretnie konsumpcja mięsa. O ile mi wiadomo, podejście rozważane przez Komisję sugeruje, abyśmy przestali promować produkty mięsne, przestali stymulować ich produkcję i narzucili bardziej ukierunkowane stosowanie przepisów podatkowych dotyczących mięsa. Drugim elementem wysuniętym przez Komisję i zwolenników strategii jest potrzeba ograniczenia produkcji zwierzęcej i zmiany orientacji na produkcję roślinną. (...) Przypomnę, że 10 lat temu wielu ekspertów twierdziło, że w 2020 roku nastąpi niemal śmierć branży mięsnej, bo mięso stanie się passe. Tak się nie stało i tak nie się nie stanie, bo konsumenci oczekują wysokiej jakości białka zwierzęcego, bo wiedzą, że jest ono potrzebne do prawidłowego rozwoju człowieka - dodaje.

Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej wskazuje, że jeszcze przed publikacją dokumentu branży udało się złagodzić niektóre daleko idące zapisy strategii.

- Przed publikacją dokumentu mówiło się między innymi o planach KE dotyczących zaprzestania finansowania kampanii promocyjnych w sektorze mięsa. Obecne brzmienie dokumentu jest mniej restrykcyjne od zapowiedzi Komisji. Z całą pewnością jest to efekt pracy wielu organizacji, które wskazywały ujemne skutki takiego rozwiązania. Jesteśmy zarówno z AVEC, jak i innymi organizacjami rolniczymi w stałym kontakcie i bardzo często wymieniamy się opiniami, również w zakresie założeń tej strategii. To prawda, że zdecydowana większość organizacji reprezentujących sektor rolno-spożywczy w UE krytycznie podchodziła do założeń dokumentu podkreślając, że proponowane zmiany pociągną za sobą wyższe koszty produkcji co będzie miało negatywny wpływ zarówno na producentów jak i konsumentów UE. Wspólnie z AVEC również wyrażaliśmy nasze krytyczne uwagi do wielu elementów tej propozycji - dodaje.

Chińczycy trzymają kciuki