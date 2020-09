Kto ma rację w drobiarskim sporze o salmonellę?

Medialne i urzędowe doniesienia o przypadkach salmonelli w mięsie drobiowym z Polski pojawiają się z różną regularnością od lat. Zwiększone natężenie tych komunikatów zaobserwować można od końca 2019 r. Na przełomie roku Bułgarzy wykryli salmonellę w aż trzech partiach polskiego mięsa drobiowego. W efekcie lokalne służby nakazały pobieranie próbek z każdej partii mięsa importowanego z Polski. Kolejny przypadek salmonelli Bułgarzy zgłosili do systemu RASFF już w maju.

Łącznie od początku 2020 r. do systemu RASFF zgłoszono 198 przypadków salmonelli w polskim mięsie drobiowym. Warto zauważyć, że 46 z nich to alerty nadane przez polskie służby. Pozostają więc 152 przypadki zgłaszane przez inne państwa UE. To dużo czy mało?

Dla porównania, od stycznia do połowy września 2019 r. w systemie zarejestrowano 93 analogiczne komunikaty - po odliczeniu przypadków, które zgłosiliśmy sami. Liczba zgłoszeń z zagranicy wzrosła więc rok do roku o ponad 60 procent. Co jest jego przyczyną?

Niebezpieczny RASFF

W ocenie Piotra Lisieckiego, prezesa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, powstały pod koniec lat 70 RASFF - unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, bywa nadużywany i może być narzędziem do zwalczania konkurencji.

- Polskie drobiarstwo rośnie w siłę i im więcej eksportujemy, tym więcej pojawia się takich przypadków. Doniesienia o wykryciu pałeczek salmonelli spływają z krajów, których nie kojarzymy tradycyjnie z czystością i higieną, np. z Bułgarii, Włoch, czy krajów nadbałtyckich. Mamy obawy, że te alarmy nie są uzasadnione. (...) Potem okazuje się, że miejsce naszego drobiu w RPA zajmuje drób holenderski. Dlatego zaczynamy podejrzewać, że jest to forma sabotażu i próby wypychania z rynków trzecich naszego towaru - mówił w wywiadzie dla Mediów Narodowych.

Nad problemem salmonelli branża pochyliła się w czerwcu podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem ministra rolnictwa, Głównego Lekarza Weterynarii oraz przedstawicieli pięciu największych organizacji branży drobiarskiej. Podczas zebrania omawiano propozycje różnych aspektów wzmocnienia systemu w ramach Krajowych Programów Zwalczania Salmonelli (KPZ).