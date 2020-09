Na czym polega ubój religijny? Rozmowa z prezesem Polskiego Instytutu Halal

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Kto może dokonywać uboju w systemie halal?

Dr inż. Mohamed Salah Messikh, prezes Polskiego Instytutu Halal: Ubój halal może zostać wykonany wyłącznie przez osobę wyznania muzułmańskiego zgodnie z określonymi procedurami. Osoba ta musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania takiego uboju, tj. ukończone szkolenie Polskiego Instytutu Halal w standardzie halal, ukończone szkolenie teoretyczne dla pracowników rzeźni przeprowadzane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ukończony trzymiesięczny staż pod nadzorem osoby, która wykonuje ubój halal przez minimum trzy lata.

Jakie warunki muszą być spełnione podczas dokonywania uboju w systemie halal metodą tradycyjną?

Najważniejsze jest to, że zwierzę musi być żywe w czasie uboju. Poza tym ubój musi być dobrze wykonany technicznie. Nóż musi być prosty, ostry, bez żadnych wycięć. Pracownik jednym cięciem dokonuje uboju, tj. podcina jednocześnie żyły szyjne, tchawicę i przełyk. Po kilku sekundach zwierzę wchodzi w stan nieświadomości, nie czuje nic i nie jest świadomie co się z nim dzieje, ponieważ ciśnienie krwi w mózgu jest mniejsze. Mózgowi brakuje krwi i tlenu, przez co ten automatycznie wysyła sygnał poprzez system nerwowy do wszystkich mięśni żeby wpompować krew do mózgu. Mięśnie wypompowują krew do mózgu, podcięte zostały żyły szyjne i przez te nieświadome odruchy natychmiast z organizmu wydalona zostaje cała krew. Jakość otrzymanego w ten sposób mięsa jest zdecydowanie lepsza. Z tego samego powodu mięso halal ma też dłuższą datę przydatności do spożycia.

Jednym z najczęściej formułowanych zarzutów ze strony przeciwników uboju religijnego (powtarzanym także podczas dyskusji w Senacie) jest teza jakoby zwierzęta podczas uboju dławiły się własną krwią. Czy jest to możliwe?

W jaki sposób miałoby być to możliwe w sytuacji gdy zwierzę od pewnego czasu straciło przytomność. Słyszę też argumenty, że zwierzęta krzyczą. To człowiek krzyczy, nie zwierzę. Tymczasem opisany zabieg sprawia, że zwierzę nie może wydać żadnego odgłosu, gdyż jest nieprzytomne. Są to więc określenia, które mają na celu oddziaływać na społeczeństwo poprzez emocje, a nie fakty. Ubojowiec ma ostry nóż i dokonuje uboju jednym cięciem. Gdybyśmy pracowali przy takim urządzeniu i skaleczyli się w palec, to też w pierwszej chwili nie poczujemy bólu, a dopiero po kilku sekundach. Tak samo jest przy uboju halal. Przez kilka sekund zwierzę w ogóle nie reaguje, traci przytomność, nic nie odczuwa. Punktem krytycznym w systemie halal jest dokonanie precyzyjnego cięcia. Dlatego osoba, które je wykonuje musi być bardzo dobrze przeszkolona oraz świadoma tego, że dokonuje uboju z szacunkiem do danego zwierzęcia.