Podatek od reklam wzmocni marki własne?

Na początku lutego Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt podatku od reklam. Nowa opłata ma przynosić państwu ok. 800 mln zł w skali roku, a środki te mają pomóc m.in. w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Nowa ustawa ma wejść w życie już na początku lipca 2021 r.

Branża spożywcza od samego początku podnosiła szereg zastrzeżeń do pomysłu wprowadzenia podatku od reklam.

- Składka z tytułu reklamy negatywnie wpłynie na działalność firm spożywczych poprzez nieuniknioną podwyżkę cen czasów i powierzchni reklamowych. Dla sektora produkcji żywności, który boryka się ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19 oraz wprowadzonymi w roku 2021 dodatkowymi opłatami, w tym opłatą cukrową obejmującą branżę napojową, dalszy wzrost kosztów funkcjonowania jest niezrozumiały i nieakceptowalny - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

O tym, że za podatek od reklam finalnie zapłacą m.in. producenci żywności jest przekonany także Zbigniew Badziak, COO 38 Content Communication.

- Wprowadzenie podatku od reklam bezpośrednio przełoży się na budżety, jakie marki będą przeznaczać na działania komunikacyjne, w tym na reklamę. To z kolei doprowadzi do zmniejszenia się efektywności działań, a w konsekwencji samej sprzedaży. Marki, m.in. z powodu pandemii i jej skutków ekonomicznych, optymalizują swoje budżety już teraz, starając się maksymalizować efektywność z ograniczonych budżetów marketingowych. Z pewnością nie możemy spodziewać się, że zaczną przeznaczać większe środki na działania reklamowe. Możemy się spodziewać, że marki własne będą starały się wykorzystać siłę poszczególnych sieci handlowych, w celu utrzymania efektywności kampanii reklamowych. Niemniej, podatek przede wszystkim uderzy w media, które z kolei będą zmuszone, przy ograniczonych zasobach stopniowo podnosić ceny, za co w ostatecznym rozrachunku zapłacą reklamodawcy, w tym producenci żywności szeroko obecni w reklamie - dodaje.

Private label górą?