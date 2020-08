Prezes ZM Warmia: Widzimy przyszłość w polskiej wołowinie

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Rozpoczynacie Państwo akcję "Wół na stół". Na czym polega to działanie i na jaki czas jest przewidziane?

Bartosz Jankowiak, prezes zarządu Zakładów Mięsnych Warmia: Na bardzo konkurencyjnym rynku mięsnym trzeba ciągle szukać nowych pomysłów, które będą przyciągać konsumentów. My widzimy przyszłość w wołowinie. Dlaczego? Bo polską wołowinę cechuje wysoka jakość i wartości odżywcze, co jest związane z tradycyjnymi metodami opasu prowadzonego w zgodzie z naturą w rodzinnych gospodarstwach.

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian i dlatego pojawił się pomysł „Wół na stół”. Naszym celem jest budowanie świadomości klienta na temat pochodzenia produktu, który trafia na jego stół. W naszych sklepach firmowych proponujemy polską wołowinę. Wprowadziliśmy specjalne oznakowanie na opakowaniach naszej wołowiny informujące o 100 proc. pochodzeniu mięsa z polski.

Chcemy aby akcja zagościła na stałe w naszych sklepach i w świadomości naszych klientów. Nasze ekspedientki nie tylko sprzedają produkty, ale również dzielą się wiedzą na temat wołowiny, jej pochodzenia oraz przeznaczenia. Dodatkowo, chcąc dać klientom większą wiedzę na temat produktów i metod ich obróbki, wprowadziliśmy działania edukacyjne pod nazwą „Akademia Kulinarna Mistrza Marka”.

Na czym polega ten projekt?

Zauważyliśmy, że klienci potrzebują ciągle nowych przepisów na ciekawe dania, że mają ogromną ochotę na eksperymentowanie w kuchni. Dlatego uruchomiliśmy „Akademię Kulinarną Mistrza Marka”, w której kierownik działu rozbioru ZM Warmia, Marek Markuszewski, ekspert specjalizujący się w wołowinie, współpracujący z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a przede wszystkim wielki pasjonat gotowania, tłumaczy klientom w naszych sklepach firmowych po czym poznać dobrą wołowinę, jak ją piec i gotować, żeby miała doskonały smak i kruchość, a także dzieli się przepisami. Nasz eksport wskazuje także zalety spożywania mięsa wołowego i podkreśla jego wartości odżywcze. Akcja ma ogromny walor edukacyjny. Klienci wracając do naszych sklepów przyznają, że w końcu wiedzą jak dobrze przyrządzić wołowinę, że poznali jej prawdziwy smak, a co najważniejsze, że nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

W 2018 r. ZM Warmia otworzyły pierwszą Steakownię, innowacyjny koncept sklepu mięsnego połączonego z częścią gastronomiczną. Jak Steakownie przyjęły się na rynku?