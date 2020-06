Singapur: Eksportowa szansa nie tylko dla polskiego drobiu

Choć polska branża mięsna, w szczególności drobiarstwo, od lat orientuje się na rynki azjatyckie, w hierarchii ważności i nakładów na promocję Singapur znajdował się daleko nie tylko za Chinami, ale nawet Japonią czy Wietnamem. Dlaczego zatem piszemy dziś właśnie o Singapurze? Na zwiększenie zainteresowania tym krajem wpływ miały dwa istotne zdarzenia:

W 2019 r. weszła w życie umowa o wolnym handlu między Singapurem a Unią Europejską. Jak mówi Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, na mocy porozumienia Singapur usunie wszystkie pozostałe cła na produkty z UE i zobowiąże się do utrzymania dotychczasowego bezcłowego dostępu do rynku dla wszystkich pozostałych produktów UE.

- Singapur jest w tym regionie zdecydowanie największym partnerem handlowym UE w Azji Południowo-Wschodniej. Wymiana towarowa wynosi ponad 53 mld euro, a wymiana usług warta jest 51 mld euro - mówi.

Z kontaktów UE z Singapurem w niewielkim stopniu korzysta Polska. Jak wskazuje Piechociński, Singapur to dopiero piąty największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, podczas gdy dla całej UE jest największym.

- Do tego od lat w handlu z tym krajem notujemy ujemne saldo. Singapur jest 27. największym partnerem handlowym Polski poza UE. Wartość polskiego eksportu do Singapuru to 217 mln euro, a importu 350 mln euro. W 2018 Singapur, pod względem wartości eksportu ogółem, zajmował 55 pozycję jako partner handlowy Polski, z udziałem w eksporcie Polski ogółem na poziomie 0,1 proc. Pod względem wartości importu zajmował 46 pozycję, z udziałem w imporcie ogółem na poziomie 0,3 proc. - podsumowuje.

Umowa z Unią Europejską to jedno. Bezpośrednim asumptem do współpracy z Singapurem było ogłoszenie przez singapurski rząd na początku kwietnia 2020 roku potrzeby znalezienia nowych źródeł dostaw towarów rolno-spożywczych w związku z pandemią. W wyniku pandemii Covid-19 kraj ten boryka się z zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Stanowi to duże wyzwanie z uwagi na fakt, że Singapur sprowadza z zagranicy 90 proc. konsumowanych tam produktów spożywczych.

Anna Tukalska, Business Development Manager biura handlowego PAIH w Singapurze precyzuje, że w decyzji singapurskiego rządu chodziło o co najmniej kilkumiesięczne zabezpieczenie dostaw, w tym poszukiwanie nowych/alternatywnych ścieżek dostaw żywności do Singapuru.

- Wśród towarów deficytowych oprócz m.in. jajek, mrożonych i puszkowanych warzyw czy mrożonych owoców morza pojawił się również mrożony drób. Od kwietnia toczą się rozmowy pomiędzy polskimi producentami mięsa drobiowego a singapurskimi dystrybutorami w sektorze. Intensywność rozmów zwiększyła się w czerwcu i liczymy na pierwsze zamówienia. Pojawiają się również kolejne zapytania o produkty mięsne przetworzone - dodaje.