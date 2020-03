Skąd wziął się duży wzrost cen drobiu w marcu?

Po ogłoszeniu przez rząd zamknięcia szkół i lokali gastronomicznych Polacy ruszyli do sklepów. Z półek i lad znikały nie tylko konserwy i makaron, ale też mięso drobiowe. To właśnie skokowy wzrost popytu był główną przyczyną gwałtownego (nawet do 60 procent) wzrostu cen. Jak wyjaśnia branża, producenci nie mają możliwości szybkiego zwiększenia produkcji. Jednak dla polskiego drobiarstwa w dobie koronawirusa większym wyzwaniem pozostają zawirowania na kluczowych rynkach eksportowych.