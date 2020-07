Zbigniew Szubryt: Małymi krokami budujemy dystrybucję w całej Polsce (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak Zakłady Mięsne Szubryt przeszły przez czas pandemii?

Zbigniew Szubryt, właściciel ZM Szubryt: Bardzo optymistycznie zabrzmiało pytanie w czasie przeszłym. Zapewne byłoby to marzeniem większości przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa. Niestety, czas pandemii trwa nadal. Informacje, jakie docierają do nas wskazują na to, że przypadków zakażeń Covid-19 jest niestety coraz więcej.

Jak sytuacja ekonomiczna i zdrowotna w kraju wpłynęła na funkcjonowanie ZM Szubryt?

4 marca, zaraz po pierwszym polskim przypadku zakażeniem Covid-19, jedną z pierwszych podjętych przeze mnie decyzji było zamknięcie zakładu dla osób z zewnątrz. Kolejnym krokiem było wyposażenie pomieszczeń biurowych w środki dezynfekcyjne oraz odpowiednie marki i rękawiczki, a także wprowadzenie rygorystycznych kontroli pracowniczych, zarówno przy wejściu jak i wyjściu z zakładu. Myślę, że te szybko podjęte decyzje wpłynęły jak najbardziej pozytywnie na funkcjonowanie firmy i związane z tym operacje.

Czy zamknięcie gastronomii miało wpływ na firmę? Jest to istotny kanał sprzedaży dla Państwa?

Niestety, ograniczenia wprowadzone po 13 marca, m.in. zamknięcie restauracji, szkół przedszkoli i urzędów publicznych oraz ograniczenia ilości osób w sklepach, jak również uderzenie epidemii w branżę transportową i turystyczną odczuliśmy najbardziej.

ZM Szubryt dysponują siecią blisko 100 sklepów mięsnych. Jak ten kanał sprzedaży radził sobie w dobie pandemii? Jakie perspektywy widzi pan przed sklepami mięsnymi w najbliższych latach?

Wypracowane przez wiele lat dobre imię moich zakładów, marka Szubryt oraz wysoka jakość produktów wielokrotnie potwierdzana przez różne instytucje, mają bezwzględnie znaczący wpływ na zaufanie ze strony naszych klientów.

Jakie perspektywy? Mam głęboką nadzieję, że oferowana jakość naszych produktów w dalszym ciągu będzie się cieszyć ogromnym zaufaniem. Pozytywnie nastawia nas fakt, że nasz sklep internetowy e-wedlina.pl cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów z całej Polski, czego potwierdzeniem jest wiele przesłanych opinii i podziękowań.