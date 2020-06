Wiceprezes ZM Dobrowolscy: Musieliśmy szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie zakładu mięsnego Dobrowolscy. Chodzi mi w szczególności o utrzymanie produkcji, logistykę, bezpieczeństwo pracowników.

Grzegorz Zych, wiceprezes firmy Dobrowolscy Sp. z o.o.: Firma musiała szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Od początku pandemii nie mieliśmy wśród pracowników żadnych przypadków zachorowań na Covid-19. Nasi pracownicy są zdrowi i wykonują swoją pracę. Byliśmy i jesteśmy w pełni operacyjni, podejmując na bieżąco wszystkie działania, zalecane przez władze państwa. Wewnątrz i na zewnątrz firmy wprowadziliśmy szereg działań ograniczających potencjalne zagrożenie. Wdrożyliśmy szczególne środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz sprzedaży naszych wyrobów. Zadaniem głównym, a nawet strategicznym stało się zapewnienie ciągłości produkcji oraz szczególna dbałość o naszych pracowników, bo dzięki nim wciąż były i są dostępne nasze produkty. Kolejny istoty obszar to logistyka, w obrębie której również zastosowaliśmy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa aby realizować zamówienia według planu oraz zachować ciągłość łańcucha dostaw. Idąc dalej, uruchamiamy zamówienia zdalne (aplikacja e-Dobrowolscy) –po to, aby zmniejszyć kontakt i zwiększyć prędkość przepływu komunikacji. Przyspieszyło to również proces przygotowania i kompletacji zamówień, a co za tym idzie skróciło nam łańcuch dostaw.

Dobrowolscy wprowadzili w ostatnim czasie ciekawe rozwiązania IT: platformę E-hurt i aplikację E-Dobrowolscy 1.0, a także program lojalnościowy. Na czym polegają te rozwiązania i w jaki sposób mogą wpłynąć na usprawnienie komunikacji z państwa partnerami handlowymi?

Zgadza się, w ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka nowych rozwiązań z zakresu IT. Zgodnie z trendem rynkowym, którym jest informatyzacja we wszystkich branżach, wprowadziliśmy nowe rozwiązania sprzedażowe. Są to dedykowane narzędzia dla klientów z obszaru B2B. Aplikacja „e-Dobrowolscy” służy do składania zamówień. Zapewnia wygodę, elastyczność i oszczędność czasu dla klientów. Aplikacja powiązana jest z programem lojalnościowym. Dzięki tym rozwiązaniom ułatwiliśmy pracę sił sprzedaży w terenie, szczególnie teraz, kiedy mieliśmy ograniczony kontakt w punktach sprzedaży.