Mięso w sklepach będzie tańsze na święta?

Mięso w sklepach stanieje na święta? Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje czynniki, które mogą wyhamować zwyżki cen detalicznych drobiu w końcówce 2021 roku.

Autor: AT

Data: 30-11-2021, 06:39

Jakie będą ceny mięsa drobiowego na Święta 2021? fot. shutterstock

Drób. Kto odpowiada za wzrosty cen w sklepach?

Branża drobiarska mocno sygnalizuje problem z przełożeniem wzrostu kosztów na ceny uzyskiwane od sieci handlowych. Jak informowaliśmy ostatnio, branża wskazuje, że za rosnące ceny mięsa drobiowego odpowiedzialni nie są hodowcy ani przetwórcy, którzy ze względu na drastyczny wzrost kosztów produkcji nie odczuli wzrostu zysków ze sprzedaży swoich produktów. Więcej w tekście: Sieci podnoszą ceny drobiu kosztem producentów?

Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o mięso drobiowe, to z jednej strony jego ceny detaliczne są znacznie wyższe niż przed rokiem (w październiku o blisko 19% r/r), jednak z drugiej po osiągnięciu lokalnego szczytu w lipcu tego roku począwszy od sierpnia spadały one z miesiąca na miesiąc, a w październiku były o blisko 2% niższe porównaniu z wrześniem.

Ceny drobiu w sklepach spadną na koniec 2021 roku?

- O wysokiej dynamice r/r decyduje niska baza z 2. półrocza 2020 oraz fakt, że detaliści zaakceptowali znaczny wzrost cen mięsa w 2 kwartale 2021 r., w momencie, gdy epidemia ptasiej grypy na wiosnę tego roku ograniczyła jego podaż. Ponieważ jednak branża drobiarska w krótkim czasie i znacznie szybciej niż zakładano odbudowała produkcję do normalnych poziomów, to bilans podaży i popytu ponownie zmienił się na niekorzyść cen uzyskiwanych przez przetwórców, a to znalazło przełożenie na spadek cen detalicznych - wskazuje.

Analityk Banku Pekao SA zauważa jednak, że w ostatnich kilku tygodniach na poziomie przetwórstwa obserwowaliśmy ponowne wzrosty cen sprzedaży niektórych wyrobów, np. kurzych tuszek i ćwiartek.

- Wydaje się jednak, że wysokie wolumeny produkcji w połączeniu z problemami po stronie popytu, m.in. ponowne nasilenie epidemii COVID w Europie i restrykcje sanitarne wprowadzane w kolejnych krajach czy nawrót ptasiej grypy w Polsce ograniczający możliwości eksportu na rynki pozaunijne oraz mocną pozycją negocjacyjną sieci handlowych powinien hamować zwyżki cen detalicznych w końcówce roku - podsumował.

Grypa ptaków znów uderza w drobiarstwo

Na początku listopada do Polski powróciła grypa ptaków. Oznacza to ponowne zamknięcie dla naszych eksporterów większości rynków państw trzecich.

Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA ocenia w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że częste nawroty epidemii ptasiej grypy, występujące nie tylko w Polsce, lecz całej Europie, każą oswajać się z myślą, ze zjawisko to może pojawiać się regularnie w okresach wiosennych i jesiennych także w kolejnych latach.

- Sytuacja taka jest oczywiście poważnym utrudnieniem dla eksporterów i zwiększenie wysiłków zmierzających do pozyskania rynków o względnie liberalnym podejściu do importu mięsa z krajów zapowietrzonych jest jak najbardziej racjonalne. Nie skreślałbym jednak z tego powodu rynków zamykających się okresowo dla naszego eksportu. Zatwierdzone w tym roku skrócenie czasu koniecznego do odzyskania statusu kraju wolnego od ptasiej grypy do jednego miesiąca powinno umożliwiać sprzedaż na te rynki przynajmniej przez część roku, szkoda byłoby zatem tracić już nawiązane relacje i zdobytą do tej pory pozycję - mówi.

Grypa ptaków wymusi większą elastyczność branży drobiarskiej

Ekspert jest zdania, że branża drobiarska powinna dążyć do osiągnięcia jak najwyższej elastyczności jeśli chodzi o kierunki eksportu.

- Nadmierna koncentracja na jednym rynku czy regionie potrafi być zgubna w skutkach, czego branża drobiarska miała zresztą okazję doświadczyć po wybuchu pandemii COVID-19 na terytorium Unii Europejskiej w 2020 r. Optymalna byłaby sytuacja, w której producenci mięsa mieliby przygotowane różne scenariusze i mogli wybierać spomiędzy różnych zagranicznych rynków te opcje, które w danym momencie oferują najbardziej korzystne warunki, nie zaś zastanawiać się co zrobić z produkcją w przypadku odcięcia lub ograniczenia dostępu do pojedynczego rynku. Oczywiście nie jest to proste zadanie, choćby ze względu na silną konkurencję cenową w obszarze mięsa drobiowego ze strony dużych producentów pozaunijnych. Z pewnością warto jednak podjąć wysiłek – i to wspólny, wykraczający poza działania pojedynczych firm, a opierający się na współpracy na linii zrzeszenia – administracja państwowa. Dobre wyniki eksportu mięsa drobiowego do Afryki z Polski (Ghana, Demokratyczna Republika Konga) i całej UE (poza wymienionymi wcześniej także Benin, Sierra Leone, Mozambik, Gabon czy Gwinea) w obecnym roku pokazują, że okazji sprzedażowych można szukać w wielu regionach świata - wskazuje.

Drobiarstwo nie odczuwa skutków brexitu

W ocenie części branży dla drobiarstwa ważniejszym wyzwaniem od ptasiej grypy w dłuższej perspektywie jest brexit. Po opuszczeniu UE przez Londyn Brytyjczycy są kuszeni przez światowych gigantów jak Brazylia czy USA, a Polska traci ochronę wspólnego rynku. Jak ocenia pan bieżące perspektywy dla polskiego drobiu w UK i czy długofalowo mamy jakieś argumenty, by utrzymać ten rynek?

Paweł Kowalski zauważa, że w 2021 roku polski eksport mięsa drobiowego do Wielkiej Brytanii nie odczuwał szczególnie mocno skutków Brexitu.

- W pierwszym kwartale pojawił się co prawda wywołujący obawy spadek wolumenów, jednak został on nadrobiony w kolejnych dwóch kwartałach i ostatecznie po dziewięciu miesiącach 2021 r. ilościowe wyniki eksportu były niemal identyczne jak w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Nie zmienia to faktu, że Brexit stwarza ryzyko wypierania polskich produktów z Wielkiej Brytanii przez bardziej konkurencyjną cenowo ofertę państw spoza UE i sytuacja taka w długim okresie może wywierać presję na wyniki sprzedaży do tego kraju - dodaje.

Przewagi polskiego drobiu w Wielkiej Brytanii

Analityk wskazuje, że przykładami potwierdzającymi tę tezę mogą być chociażby porozumienie o wolnym handlu podpisane przez Wielką Brytanię z Nową Zelandią.

- Zapewne jest ono bardziej istotne z punktu widzenia branży mleczarskiej, lecz dobrze obrazujące podejście Wlk. Brytanii do kwestii handlu żywnością po Brexicie, rozmowy prowadzone z Brazylią w sprawie zwiększenia limitów na import właśnie mięsa drobiowego z tego kraju czy widoczny w statystykach handlowych wzrost brytyjskiego importu mięsa z Ukrainy (na razie na skalę nie stanowiącą zagrożenia dla polskich dostawców, oznaczający jednak przetarcie szlaku) - mówi.

W ocenie Kowalskiego przed konkurencją z tych nowych kierunków polscy eksporterzy mogą bronić się przede wszystkim strukturą produktową sprzedaży (produkty świeże – przewaga wynikająca z geograficznej bliskości) oraz jakością wyrobów (np. powtarzające się problemy brazylijskich producentów z kwestiami sanitarnymi), trzeba się jednak liczyć z tym, że wymienione czynniki mogą nie zapewnić pełnej ochrony - zaznacza.