Mike Moser, W. Brytania: zwięrzęta w klatkach szaleją ze stresu

Moser współpracuje obecnie z organizacją Humane Society International (HSI). Na początku września udzielił głośnego wywiadu stacji Sky News, w którym określił hodowlę zwierząt na futra jako "anachroniczną, barbarzyńską i niepotrzebną".

Jak mówi w rozmowie z PAP, w ciągu pracy w BFTA odwiedził fermy w ponad stu krajach na pięciu kontynentach, w tym także w Polsce. "Nigdy osobiście nie byłem świadkiem na żadnej fermie oczywistego okrucieństwa i dlatego przekonywałem siebie, że tak długo, jak przestrzegają regulacji, wszystko jest w porządku. Ale tak nie jest..." - mówi Moser.

"Nawet na tych dobrze zarządzanych fermach problemem systemowym są klatki, które są po prostu za małe" - przekonuje. Wskazuje, że rozmiar klatek nie zmienił się od czasu regulacji UE opublikowanej 21 lat temu, podczas gdy wskutek selektywnej hodowli rozmiar zwierząt się zwiększa i przez ten czas np. lisy trzymane na farmach urosły przez ten czas średnio o 30 proc. W efekcie całe życie spędzają one w klatkach, które są zaledwie o kilka centymetrów większe od nich samych. Wyjaśnia też, że ponieważ lisy czy norki są zwierzętami, które z natury chcą rozszerzać swoje terytorium i walczą, jeśli wkraczają na terytorium innych, fermy futrzarskie nie mogą działać na zasadzie wolnego wybiegu.

"Na fermach klatki nie dość, że są za małe, to jeszcze są bardzo blisko siebie. Lisy i norki w naturze nie żyją koło siebie. Lisy są bardzo blisko setek innych lisów. One doznają stresu, bo są blisko innych, z którymi w naturze konkurowałyby o teren. To dlatego w kółko poruszają się w klatce. One szaleją ze stresu. Norki w naturze pływają, czego w klatkach nie mogą robić i są blisko setek innych norek. Stres tych zwierząt jest okropny. Przejście pomiędzy setkami tych klatek, nawet na tych dobrze prowadzonych fermach, jest trudnym emocjonalnie przeżyciem" - opowiada Moser.

"Ale w centrum tego jest absolutne przekonanie, że samo trzymanie zwierzęcia w klatce przez całe życie jest okrutne i złe. Złe jest samo zabijanie zwierząt dla produktu, który nie jest konieczny, nie ma żadnej wartości użytkowej. W 2020 r. nie potrzebujemy futer. Ludzie nie potrzebują futer po to, żeby było im ciepło. To po prostu dla zaspokojenia próżności. To tylko chęć pokazania się, zaspokojenia swojego ego" - przekonuje Moser.