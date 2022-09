Mimo inflacji Polacy nie rezygnują z wołowiny. Jej spożycie właśnie wzrosło

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-09-2022, 12:21

Polacy w pierwszej połowie 2022 r. zjedli jej o 7 proc. więcej mięsa wołowego w stosunku do roku 2021. To oznacza, że statystyczny Polak zjadł jednego steka więcej niż analogicznym okresie ub. roku - poinformował Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.

Spożycie wołowiny w Polsce nie maleje - informuje branża. fot. shutterstock

Spożycie wołowiny w Polsce rośnie

Najnowsze dane na temat spożycia mięsa wołowego w Polsce podał Jacek Zarzecki. Są to wyliczenia własne na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przekazał je jako "złą wiadomość dla tych, co wieszczą upadek sektora wołowiny."

- Polacy w pierwszej połowie 2022 r. zjedli jej o 7% więcej w stosunku do roku ubiegłego. To oznacza, że statystyczny Polak zjadł jednego steka więcej niż analogicznym okresie 2021. Polacy kochają polską wołowinę - dodał.

Mam złą wiadomość dla tych co wieszczą upadek sektora wołowiny. Polacy w pierwszej połowie 2022r. zjedli jej o 7% więcej w stosunku do roku ubiegłego. To oznacza, że statystyczny Polak zjadł jednego steka więcej niż analogicznym okresie 2021. Polacy kochają polską wołowinę. pic.twitter.com/psDtV3Ah9P — jacekzarzecki (@jacekzarzecki) September 9, 2022

Spożycie wołowiny rośnie mimo inflacji?

Wzrost spożycia mięsa wołowego to dobra wiadomość dla branży. Warto dodać, że w lipcu Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) prognozował, że wskutek inflacji w 2022 roku spadnie spożycie każdego z podstawowych rodzajów mięs:

"Można przypuszczać, że w grudniu 2022 r. ceny detaliczne mięsa wołowego wzrosną o ok. 50 proc., gdyż wspierać je będzie osłabienie złotego. Wynikająca z wojny w Ukrainie recesja gospodarcza może oddziaływać w kierunku przesunięcia popytu w kierunku tańszych rodzajów mięsa, w tym głównie drobiu. Ceny detaliczne mięsa drobiowego też wzrosną o 25-30 proc., ale i tak drób pozostanie najtańszym mięsem" - wskazano w analizie.

Analitycy instytutu oceniają, że w 2022 r. spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 41 kg na mieszkańca w 2021 r. do 39 kg, a wołowiny z 2,5 kg do 2,4 kg, spożycie drobiu zaś z 28,5 do 28 kg/mieszkańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) prawdopodobnie zmaleje o ok. 3 kg do 73,5 kg/mieszkańca.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl