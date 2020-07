Minister rolnictwa i organizacje producenckie: certyfikaty są gwarancją jakości mięsa

Ludzie kupujący żywność ze znakiem "produkt polski" wspierają polską gospodarkę, miejsca pracy, dochody rolników, a także umożliwią realizację programów społecznych. A ci, którzy mają szczególne wymaganie jakościowe, powinni szukać żywność ze znakami jakości, które gwarantują m.in. sposób chowu zwierząt czy tradycyjne metody wytwarzania produktu - mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem konferencji była promocja polskiego mięsa: wołowego, wieprzowego i drobiu oraz podkreślenie znaczenia certyfikatów jakości (QAFP, QMP, PQS, rolnictwo ekologiczne, Jakość Tradycja) i rozwiązań w zakresie znakowania żywności (np. produkty bez GMO), tradycyjnych, rodzimych ras zwierząt oraz oznaczenia PRODUKT POLSKI.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, promuje m.in. oznaczenie "produkt polski". Według dostępnych analiz aż 79 groszy z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wytworzony w kraju - poinformował zastępca dyrektor KOWR Marcin Wroński.

Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa (KRD) Dariusz Goszczyński wyjaśnił, że systemy jakości służą informowaniu konsumentów o właściwości i cechach produktów, z drugiej strony pomagają producentom tych produktów lepiej zarabiać. To co wyrówna te systemy, to dodatkowa kontrola i weryfikacja przez jednostkę certyfikującą, po to, by konsument miał zagwarantowaną jakość.

Goszczyński poinformował, że KRD prowadzi prace nad rejestracją przez Komisję Europejską kolejnego wyjątkowego produktu z Polski, jakim jest młoda polska gęś owsiana. Dodał, że obecnie w unijnym systemie jakości zarejestrowane są 43 produkty z Polski.

Znaczenie znaków jakości (QAFP) podkreślała też Jolanta Ciechomska, Kierownik ds. Systemu QAFP w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Zaznaczyła, że system OAFP łączy wszystkie etapy produkcji, rozpoczynając od hodowli poprzez ubój, rozbiór aż po dystrybucję. Dodała, że system ten jest już wdrażany w naszym kraju od 10 lat, a produkty z tym znakiem są dostępne w 1400 punktach dystrybucyjnych.

Wołowina też nadaje się na grilla, przy dobrze poprowadzonej produkcji tego mięsa i właściwej jego obróbce można uzyskać smaczny produkt - zapewnił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Dodał, że właśnie dlatego powstał system QMP, który ma gwarantować wysoką jakość wołowiny, bardziej odpowiadającej wymaganiom konsumentów, a jednocześnie zapewnić większe dochody hodowcom prowadzącym certyfikowany chów bydła.