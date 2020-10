Minister rolnictwa: poprawki do ustawy o ochronie zwierząt odpowiadają na postulaty rolników

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa w TVP Info do uchwalonej we wrześniu przez Sejm z inicjatywy PiS nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika oraz ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, są cztery najważniejsze poprawki".

"Pierwsza to powołanie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt, która jako jedyna będzie miała prawo do weryfikowania sposobu hodowli i traktowania zwierząt. Druga poprawka, to dopuszczenie uboju rytualnego, ta poprawka jest podyktowana aspektami ekonomicznym. Jest też poprawka dotycząca vacatio legis" - wymienił.

Jak zaznaczył przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących uboju rytualnego i ferm zwierząt futerkowych na 1 stycznia 2022 r. "Takie vacatio legis spowoduje, że producenci, przedsiębiorcy rolni, hodowcy, będą mogli lepiej się przygotować.

I najważniejsza poprawka dotycząca rekompensat. "Chodzi o to żeby zabezpieczyć małych rolników. O szczegółach rekompensat jeszcze za wcześnie, żeby mówić, bo jeszcze nie wiemy, jaką ostateczną wersję przedstawią senatorowie" - powiedział.

Dodał, że poprawka złożona przez PiS przewiduje rekompensaty, które będą dotyczyć wszystkich tych rolników i przedsiębiorców, którzy w wyniku wejścia w życie ustawy utracą zyski w wyniku zmiany działalności lub jej zamknięcia. "Chodzi o to, żeby zrekompensować rolnikom straty w zysku" - podkreślił.

Jak powiedział Puda, zmiany te odpowiadają na postulaty środowisk rolników.

Minister przypomniał też, że większość społeczeństwa w Polsce sprzeciwia się ubojowi rytualnemu, a ponad 70 proc. popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Zaznaczył, ze środowisko rolnicze jest inne niż środowisko miejskie.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do kwestii środków unijnych dla rolnictwa w nowej perspektywie budżetowej. Jak zaznaczył, jednym z priorytetów resortu jest, żeby w nowej perspektywie mali rolnicy mogli otrzymywać jak najwięcej środków europejskich. Teraz sytuacja wygląda tak, że kto jest większy ten dostaje więcej, moim zdaniem jest to niesprawiedliwe" - powiedział.

Jak dodał, ważne jest, żeby z tych środków korzystali i mniejsi, i duzi oraz żeby ograniczyć wkład rolników w pozyskanie tych środków, aby nie musieli na ten cel zaciągać kredytów, które potem będą musieli spłacać.