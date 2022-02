Mitmat: Konflikt rosyjsko-ukraiński już wpływa na eksport

Chcemy dalej sprzedawać na Ukrainę, nawet na niższej niż dotychczas marży, żeby podtrzymywać biznes w niełatwym otoczeniu geopolitycznym - mówi nam Robert Jankowski, dyrektor komercyjny firmy Mitmar.

Mitmar o eksporcie na Ukrainę

- Pojawia się niepewność dotycząca przepływów finansowych. Wiąże się to ze zmniejszeniem skłonności odbiorców naszych produktów do ryzyka i podejmowania długoterminowych zakupów.

Jeśli mam dobrą cenę to kupują, ale nie chcą wiązać się na dłuższy czas w stałe kontrakty.

Niepewność wpływa więc na zawieranie kontraktów długoterminowych ze stałą ceną, firmy ograniczają się do zakupów "ad hoc" - dodaje.

Wzrosną koszty ubezpieczeń transakcji na Ukrainie?

Jankowski spodziewa się, że w związku z sytuacją na Ukrainie wzrosną koszty ubezpieczeń transakcyjnych.

- Patrzymy na możliwość ubezpieczeń transakcji na Ukrainę i limitów kredytowych. One już zaczynają być zmniejszane ze względu na ryzyko. Spodziewamy się jeszcze wyższych opłat i niższych limitów dla klientów. Sprzedajemy na przedpłaty lub na płatność przy załadunku - dodaje.

Co Mitmar eksportuje na Ukrainę?

Dyrektor komercyjny Mitmaru wskazuje, że obecnie spółka eksportuje na Ukrainę 5-10 proc. produkcji w wybranych kategoriach. Odbiorcami są głównie zakłady produkcyjne i pośrednicy zaopatrujący kanał HoReCa i B2B.

- Jest to w głównej mierze MOM i jego pochodne, również podroby wołowe czy skórki z kurczaka.

Szlachetne elementy mięsne są zbyt drogie dla odbiorców z tego rynku. Nie jest to dla nas na pewno na tyle kluczowy kierunek , aby jego utrata mogła zachwiać stabilnością biznesu eksportowego .

Niedawno również zatwierdziliśmy nowe cenniki na Ukrainę. Chcemy dalej podtrzymywać biznes na niższej niż dotychczas marży i obsługiwać klientów z Ukrainy tak, żeby podtrzymywać biznes w niełatwym otoczeniu geopolitycznym. W tym momencie zależy nam na utrzymaniu ciągłości biznesu a nie na generowaniu ponadprzeciętnych zysków ze współpracy na rynku Ukrainy - dodaje.

Jak ukraińscy partnerzy Mitmaru podchodzą do obecnej sytuacji?

- Obserwujemy mniejsze zapotrzebowanie surowcowe i wyhamowanie zakupów od ich klientów. Widać, że kupują pod swoje potrzeby, a nie na zapas. Klienci zamawiają pod potrzeby bieżące nie tworząc wielkich zapasów ze względu na nie pewną przyszłość. Na razie w środkowej i zachodniej Ukrainie nic się nie dzieje, firmy próbują pracować normalnie. Spodziewamy się, że ewentualne środki pomocowe z Unii Europejskiej czy organizacji międzynarodowych zostaną zamienione na twarde towary takie jak konserwy, pasztety itp., co wpłynie na dalsze zmniejszenie zakupów przez naszych ukraińskich odbiorców - podsumował.