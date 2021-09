MRiRW stara się o uruchomić skup wieprzowiny na rezerwy państwa

Minister rolnictwa Grzegorz Puda wystąpił z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego o uruchomienie zakupu interwencyjnego mięsa wieprzowego i jego przetworów na rezerwy strategiczne - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Możliwy skup wieprzowiny na rezerwy państwa; fot. unsplash.com

"Minister rolnictwa wystąpił z pismem w trybie niejawnym do prezesa Rady Ministrów o uruchomienie zakupów mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowych na rezerwy strategiczne przez Agencję Rezerw Strategicznych. Sprawa jest w trakcie procedowania" - powiedział Bartosik.

Wiceminister rolnictwa odpowiadał na pytania posłów (KP) w sprawie pilnej pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku ze spadkiem cen i opłacalności produkcji spowodowanej rozszerzającym się obszarem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zwalczanie ASF w Polsce

Bartosik zaznaczył, że rząd podejmuje szereg działań zarówno dotyczących zwalczania ASF, jak i pomocy dla rolników, którzy z tego tytułu ponoszą straty. Jest to m.in. odstrzał dzików, monitoring tych zwierząt, usuwanie zwłok padłych dzików, szybka likwidacja ognisk choroby i pomoc w bioasekuracji gospodarstw - wyliczał.

Wiceminister przypomniał, że obecnie trwa nabór wniosków na dotacje do inwestycji na bioasekurację. Refundacja wynosi do 80 proc. poniesionych kosztów. Do 19 września wnioski o pomoc złożyło ponad 7,6 tys. rolników, z czego ponad 4,5 tys. osób ma już zakontraktowaną taką pomoc na kwotę ok. 240 mln zł.

Ponadto do końca listopada trwa nabór wniosków na pomoc na wyrównanie kwoty obniżonych dochodów uzyskanej ze sprzedaży świń znajdujących się na obszarze objętym restrykcjami w związku z ASF. "Jest też prowadzona osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilno-prawnych. Producenci rolni prowadzący chów (...) mogą starać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilno-prawnych" - mówił Bartosik.

ASF - odszkodowania

Producenci trzody, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania świń, mogą także skorzystać z pomocy finansowej - dodał wiceminister rolnictwa. Podkreślił, że resort ma środki na odszkodowania, które są wypłacane regularnie, gdy rolnicy spełnią warunki stawiane przez weterynarię.

Jak zaznaczył Bartosik, chociaż unijne przepisy w przypadku rynku wieprzowiny nie obejmują mechanizmu interwencji w formie skupu wieprzowiny, w drodze rozporządzenia KE można uruchomić mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania tego mięsa. Jednak "obecnie KE stoi na stanowisku, że uruchomienie takiej interwencji jest niezasadne" - powiedział. Poinformował, że ministerstwo nadal będzie podejmowało starania na forum KE w tej sprawie.