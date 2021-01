MRiRW: wideokonferencja nt. połowów przez rybaków z UE na wodach W.Brytanii

W wideokonferencji z Komisarzem UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem wzięli udział: główny negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier oraz ministrowie i wiceministrowie rolnictwa zainteresowanych krajów członkowskich: Francji, Belgii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec, Niderlandów, Danii, Szwecji i Portugalii.

Podczas spotkania podsumowano m.in. pierwsze doświadczenia państw członkowskich UE we wdrażaniu Umowy o Handlu i Współpracy w części dotyczącej rybołówstwa od momentu jej tymczasowego wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

"Przedstawiciele państw członkowskich zgodnie docenili ogromny wysiłek i trud włożony w negocjacje, których wyniki ostatecznie pozwoliły na podpisanie umowy o współpracy i handlu ze Zjednoczonym Królestwem (ZK)" - poinformował resort rolnictwa.

Wśród najważniejszych kwestii poruszonych podczas dyskusji należy wymienić: dostęp do wód w celu prowadzenia połowów, na warunkach określonych w umowie, po uzyskaniu autoryzacji do prowadzenia połowów, oraz wykazy statków dla których wymagane są upoważnienia i licencje do połowów. Odniesiono się także do bilateralnych i trójstronnych rozmów (UE-ZK-NO) w sprawie ustalania możliwości połowowych na kolejny rok połowowy dla stad wspólnie zarządzanych i, co ważne dla Polski, kwestii niezrozumiałego włączenia dorsza swalbardzkiego do zapisów umowy z Wielką Brytanią - zaznaczono w komunikacie.

"Polska z zadowoleniem przyjęła fakt osiągniecia porozumienia z UK. Brak umowy byłby dla branży rybackiej w całej Unii Europejskiej katastrofalny w skutkach. Niezwykle ważne było podpisanego porozumienia jeszcze przed końcem roku, co umożliwiło prowadzenie dalszych prac nad kontunuowaniem działalności połowowej na wodach Wielkiej Brytanii bez zakłóceń. Wiele udało się osiągnąć, a tak ważne zasady i cele zapisane we Wspólnej Polityce Rybołówstwa, tj.: zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i społeczny, jak i ekosystemowe podejście ostrożnościowe, zostały zawarte w umowie" - powiedział w swoim wystąpieniu sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Wiceminister rolnictwa odniósł się do niekorzystnych zapisów umowy zawierającej rozwiązania, które nie leżą w interesie Polski, tj. włączenie dorsza swalbardzkiego w system wzajemnych rozliczeń między ZK a UE. W efekcie udział Wielkiej Brytanii w kwocie tego gatunku wzrósł znacząco, kosztem Polski i innych państw UE.

Wiceminister Bartosik dodatkowo poprosił o jak najszybsze wyjaśnienie kwestii jednostronnego zmniejszenia przez Norwegię udziału całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) dla UE dorsza swalbardzkiego.