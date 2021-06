MRiRW: większe ryzyko pojawienia się wirusa ASF u świń

Przed nami kolejny okres wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie - poinformowało w środę ministerstwo rolnictwa. W związku z tym zaapelowało do rolników o przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Autor: PAP

Data: 04-06-2021, 10:15

Przed nami kolejny okres wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk ASF; fot. shutterstock.com

Jak podkreślono w komunikacie, trwający sezon prac polowych sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów czy pól na teren gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki, ale winę może też ponosić człowiek.

Resort zwrócił uwagę, że przyniesieniu choroby do gospodarstwa można skutecznie zapobiegać - posiadacze świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada, powinni stosować się do wymagań w zakresie bioasekuracji.

Jak zapobiegać ASF?

Hodowcy świń powinni przede wszystkim ograniczyć ich kontakt ze zwierzętami dzikimi, trzymać je w oddzielnych pomieszczeniach od tych, w których znajdują się inne zwierzęta kopytne. Muszą też odpowiednio zabezpieczyć paszę i ściółkę przeznaczoną dla świń, stosować dezynfekcję przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa oraz pomieszczeń inwentarskich.

Osoby pracujące przy świniach powinny dbać o czystość i higienę, w tym myć i odkażać ręce oraz oczyszczać i odkażać obuwie, narzędzia i sprzęt, jak również używać odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego tylko do obsługi chlewni.

Resort przypomniał, że właściciele gospodarstw hodowlanych powinni uniemożliwić osobom postronnym dostęp do budynków inwentarskich oraz prowadzić ścisłą ewidencję osób wchodzących do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie; prowadzić ewidencję (rejestr) środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa.

Ponadto, hodowcy muszą ściśle przestrzegać zakazu wwożenia na teren gospodarstwa tusz i zwłok dzików oraz pochodzących z nich produktów ubocznych, a także materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF. Nie mogą też dopuścić do zajmowania się obsługą świń osób, które uczestniczyły w polowaniu, w szczególności na dziki, przez co najmniej 42 godziny od ich zakończenia.

Zwalczanie ASF

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową świń domowych i dzików oraz innych gatunków wolnożyjących świniowatych. Zwalczanie choroby odbywa się poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz wprowadzanie szeregu ograniczeń na obszarach dotkniętych chorobą. Jest ona niegroźna dla ludzi, ale powoduje duże straty ekonomiczne dla hodowców.

Główną przyczyną ognisk ASF jest obecność wirusa w środowisku, spowodowana występowaniem choroby w populacji dzików. Wirus koncentuje się głównie w lasach i na polach. W sezonie intensywnych prac polowych czy leśnych oraz zbioru runa leśnego, ryzyko przeniesienia wirusa z populacji dzików na świnie rośnie - zaznaczył resort rolnictwa.

ASF występuje w Polsce od lutego 2014 r. W tym roku wykryto u nas dwa ogniska tej choroby - pierwsze w marcu w Niedźwiadach (gmina Świebodzin, woj. lubuskie), gdzie utrzymywano prawie 16 tys. świń, a drugie - w maju br. w Wielkopolsce, w okolicy Międzychodu. Na fermie było ok. 3,4 tys. świń.