MRiRW: Zjednoczone Emiraty Arabskie otwierają się na polskie mięso

Służby weterynaryjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wwożonych do tego kraju - podał w środę resort rolnictwa. Jak dodano, oznacza to, że polskie mięso może być eksportowane do ZEA.