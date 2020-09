MRPiPS: konsekwencje ustawy o ochronie zwierząt dla branży futrzarskiej nie zachwieją rynkiem pracy

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy o zakazie hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.

Maląg pytana była w piątek w Polskim Radiu, czy zgadza się z głosami, że wejście w życie ustawy zlikwiduje rynek futrzarski i będzie to potężny cios w rynek pracy w Polsce, a wiele osób straci zatrudnienie. Projekt krytycznie oceniały Konfederacja i PSL.

"Kiedy pracowałam jako wicewojewoda w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotykałam się wielokrotnie z mieszkańcami, którzy mieszkali w tych miejscowościach, gdzie były fermy. I te niedogodności w związku z tym, że fermy w danej miejscowości były, były potężne. To jest od zapachu poprzez uciekające zwierzęta, niszczenie zagród" - wskazywała minister.

"Jeśli byśmy teraz chcieli przełożyć to na rynek pracy, to branża futrzarska nie będzie miała aż takiego wpływu na to, żeby nam się zachwiał rynek pracy. Więc tu na pewno ten aspekt nie jest aż tak istotny" - powiedziała. Jak dodała, "podbijanie" tych argumentów nie jest zasadne i nie będzie miało odbicia".

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła o tym, że na ustawę należy patrzeć w szerszym humanitarnym aspekcie. Według niej przyjęta przez Sejm ustawa ma przede wszystkim zwrócić uwagę na zwierzęta, a osoby, które mają do nich szacunek, powinny opowiadać się za nią.

Zgodnie z nowelą ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Nowelizacja wprowadza też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych i usuwa cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.