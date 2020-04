MSC: Poprawa kondycji mórz i oceanów możliwa już za 30 lat

Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature wskazują, że w ciągu jednego tylko pokolenia możliwe są: odbudowa życia morskiego i przywrócenie dawnej kondycji oceanów. Nieważne czy jesteś rybakiem, przetwórcą, pracownikiem instytucji certyfikującej czy konsumentem, możesz mieć swój udział w ochronie oceanów dla przyszłych pokoleń. I dziś jest odpowiedni moment, by o tym przypomnieć – przekonują naukowcy.

Publikacja naukowców Rebuilding marine life w czasopiśmie Nature zwraca uwagę, że zrównoważone rybołówstwo, to najważniejszy – obok ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych – obszar działań na rzecz ochrony przyrody. Globalne rybołówstwo powoli staje się zrównoważone. Niszczenie siedlisk, takich jak łąki trawy morskiej i namorzyny, zostało prawie całkowicie wyeliminowane, a w rejonach od Zatoki Tampa na Florydzie po Filipiny siedliska są przywracane. Od roku 1968, a więc od momentu zakazania wielorybnictwa, nastąpił wzrost populacji humbaków migrujących z Antarktydy do wschodniej Australii do liczby ok. 40 000 sztuk. Zanotowano wzrost populacji słonia morskiego północnego z kilkudziesięciu egzemplarzy w 1880 r. do ponad 200 tysięcy obecnie. We wschodniej Kanadzie systematycznie powiększa się populacja foki szarej.

Jednak pomimo istotnej poprawy, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch dekad, nadal potrzebne są dalsze działania mające na celu ochronę zasobów morskich. Obecnie jedna trzecia światowych zasobów ryb jest przełowiona, dlatego organizacja pozarządowa MSC działając na rzecz odbudowy zasobów mórz i oceanów, zachęca rybaków, instytucje i konsumentów do zmiany zachowań.

– Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC to najbardziej skuteczne narzędzie, jakim dysponujemy, Określa on szereg zasad wyznaczających realne rozwiązania dla przywracania dobrej kondycji oceanów oraz ochrony zasobów ryb i owoców morza. Ochrona gatunków, rozsądne prowadzenie połowów oraz ograniczanie zanieczyszczenia środowiska są niezbędne. Obserwujemy pozytywny trend w stanie stad ryb, dla których wprowadzono odpowiednie strategie połowów i których zasoby są naukowo oszacowane – mówi Ernesto Jardim.

MSC wypracowało także wspólny Standard z Aquaculture Stewardship Council (ASC), który wspiera zrównoważone i odpowiedzialne społecznie pozyskiwanie wodorostów. W 2019 roku japońska grupa Euglena otrzymała pierwszy certyfikat ASC-MSC dla alg. Certyfikacja ta, może wspomóc odbudowę łąk traw morskich, zmniejszających zanieczyszczenia i zakwaszenie wód przybrzeżnych.